Tři čtvrtiny z nich považují vládní pomoc za nedostačenou, smířlivěji se k navrhovaným kompenzacím staví jen čtvrtina z oslovených.

Přinášíme výběr z odpovědí živnostníků a malých podnikatelů na tuto otázku:

Nabízí vám stát v těchto těžkých chvílích dostatečnou pomocnou ruku? Co by vám skutečně pomohlo?

Odpovědi:

Vladislav Galuška, jednatel firmy Galasport ze Sušice

NE – Vláda by měla přestat mluvit zmateně v televizi a snížit byrokracii. A také by měla zajistit možnost nákupu ochranných pomůcek do výroby, které zaměstnanci musí mít kvůli BOZP. I dezinfekci na ruce, aby se minimalizovalo šíření infekce. Za tři čtyři týdny budou tyto maličkosti otázkou přežití leckteré firmy.

Rudolf Živec, majitel agentury Deus z České Lípy

NE – Na hodnocení pomoci vlády je asi ještě brzy – věřím, že stát pomůže. Ale myslím si, že tu situaci úplně nezvládá a naši hlavní představitelé včetně prezidenta Zemana selhali. Vede to k zamyšlení, co vlastně dál. Přál bych si mít v čele státu lidi, kterých si budu vážit.

Jarmila Fabišková, majitelka společnosti STOPRO BEK z Krupé u Rakovníka

ANO – Vše je velmi čerstvé, stát prvotně zajišťuje zpomalení šíření viru, což je v pořádku. V tuhle chvíli je to ta největší pomoc! Pomoc podnikatelům, kteří situaci nezvládají, je z mého pohledu až druhý krok. My jsme zvyklí se spoléhat sami na sebe. Předpokládám, že na nás přijde řada až v třetí vlně.

Tomáš Grimm, spolumajitel minipivovaru U Stočesů v Rokycanech

NE – Stát by měl převzít platbu mezd a odvodů, nahradit výpadek tržeb v nějaké procentuální výši – veškeré tržby jsou evidovány v EET, tak proč tedy tento systém nepoužít i k něčemu jinému, než k zatížení firem a podnikatelů.

Jiří Richter, ředitel hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních

NE – Pokud stát nepřispěje na mzdy, neudělá něco se sociálním a zdravotním pojištěním, tak je to všechno na nic. To jsou peníze, které nás rdousí. Pokud nezkrachujeme teď, tak s nás to dotkne v zimě, protože neuděláme během hlavní sezony úspory na slabší zimní sezonu. Vláda musí okamžitě přistoupit k pořádným opatřením a ne půjčkám – tu bych si nevzal, ani kdybych byl před popravčí četou.

Klára Borlová, majitelka obchodu Little Shoes v Písku

NE – Potřebujeme příspěvky na zaměstnance, dlouhodobý posun úhrad DPH, méně byrokracie, snadněji dostupné avízované bezúročné půjčky – například vyplnit žádost je na několik hodin, navíc s nutnou asistencí odborníka z účetnictví.

Čestmír Vančura, spolumajitel Kovárny Viva ve Zlíně

ANO – Bereme to tak, že teď, víc než kdy jindy, jsme v tom my všichni. Musíme minimalizovat obrovské škody a mít štěstí a zůstat zdraví. Ve firmách budeme nakonec nějakou pomoc potřebovat téměř všichni. S udržením lidí v práci ve firmách, s dokončením začatých investic, s provozním financováním, pokud to neustojí zákazníci. Je to těžký test, musíme obstát.

Radek Novák, majitel firmy Eurovova Group z Plzně

NE – Potřebujeme na období nouzového stavu zrušení plateb sociálního a zdravotních zabezpečení. Na zaměstnavatelích by zůstaly mzdy. Šlo by o rovnováhu v úhradě ztrát. Nyní jsou veškeré ztráty na straně zaměstnavatelů. Naše společnost chce své zaměstnance podržet a nařídila většině možných profesí homeworking s plnou mzdou. Otázka zní, jako dlouho to zvládneme?

Filip Mach, provozovatel baru 2to2 v Ostravě

NE – Zatím jsou to jen sliby, ideální by byla náhrada ušlého příjmu podle posledních tří měsíců. Tím pádem bych zaplatil nájmy, platy, vše jako předtím. Také je třeba podpořit optimismus mezi lidmi a ne budit strach a obavy chaotickými rozhodnutími, které se mění každých 12 hodin. Vláda by si měla přestat hrát na spasitele a nechat to na odbornících, kteří by nevypadali komicky.

Michal Dědek, majitel hotelu Selský dvůr ve Vyškově

NE – Jediná pomoc, která může zachránit naši společnost, je, že stát uhradí veškeré škody, které uzavření našich podniků způsobuje. Tedy veškeré mzdové náklady a úhrady energii, případně úroky z úvěru. Pokud dojde ke krachu společností, jako je ta naše, bude to mít daleko horší důsledky, než nyní požadovaná pomoc od státu.

Jiří Brož, jednatel společnosti Loyd – reality z Karlových Varů

NE – Nepotřebuji od státu pomoc, jen nastavení pravidel a vymáhání jejich dodržování. Dva týdny platný zákon o realitním zprostředkování je konečně první vlaštovkou. Tomáš Baťa to řekl jasně: „K této své práci nepožaduji podpory od nikoho, jmenovitě ne od státu. K této své práci potřebuji jediné – aby mi bylo dovoleno pracovat.“

Ivan Hlaváček, jednatel společnosti InterCora z Plzně

ANO – V tuto chvíli je především třeba, abychom se všichni soustředili na zvládnutí pandemie. Jakmile bude po všem, má stát dostatek nástrojů v oblasti daní či správy sociálního zabezpečení, kterými může nám i našim obchodním partnerům pomoci. Věřím, že tyto nástroje budou aplikovány uvážlivě a pomohou po období klidu českou ekonomiku opět nastartovat.

Tomáš Budka, domažlický gynekolog se soukromou praxí

NE – Jednoznačně stát selhal v zásobování ochrannými pomůckami a v odhadu vývoje pandemie koronavirem. Premiér i ministr zdravotnictví neukázali tu důležitou vlastnost vrcholných politiků býti vizionáři. Navíc za celou situaci nejsou ochotni vzít zodpovědnost a tváří se ve stylu “já nic, já muzikant”.

Radek Jakubský, člena představenstva Hospodářské komory ČR a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

NE – Není možné za tak krátkou dobu připravit dostatečný program podpory živnostníků a podnikatelů. Hospodářská komora ČR intenzivně spolupracuje a je v úzkém kontaktu s jednotlivými ministerstvy. Známe totiž skutečné potřeby podnikatelů. Uvědomujeme si, že je nutné jednat rychle, abychom zachovali fungující trh. Očekáváme maximální podporu ze strany státu.

Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc

NE, ale snaží se – Stát se snaží, naštěstí i hospodářská komora vyvíjí tlak na vládu a ministerstva. Opatření je celá řada, od odkladu DPH, plateb, hypoték, po bezúročné půjčky atp. U nás v okrese Olomouc (na uzavřeném Litovelsku a Uničovsku) je situace opravdu vážná – firmy, které by mohly pracovat, jsou zásadně omezeny uzavřením území. Jde o klíčovou průmyslovou oblast kraje a dopady mohou být velké.

Tomáš Urbánek, ředitel společnosti Pletiva Dobrý a Urbánek z Ledce u Plzně

ANO – První rovina je bezpečnost lidí v této zemi, to z mého pohledu vzal stát velmi zodpovědně a jsem za to rád, protože zdraví by mělo být prioritou. Velký problém přijde s penězi, protože firmy se dostanou navzájem do neschopnosti splácet, takže krok bezúročného úvěru od ČMRZB je vítaný krok, který pomůže spousty podnikatelům.

Stanislav Křížek, majitel CAFE J.O. ve Frýdlantu

NE – Sliby, kterých slyšíme denně dost, nás nezachrání. Odklad podání daňového přiznání nás nenakrmí. Možná by těm nejmenším pomohlo na čas úplné odpuštění měsíčních odvodů místo slibovaných bezúročných půjček.

Ludvík Šanda z novojičínské společnosti Mateiciuc

NE – Stát by měl například osvobodit mzdy osob, které chodí do práce od odvodů na sociální a zdravotní. Pak také dorovnat mzdu do 100% u komunitním přenosem postižených osob v karanténě či platit nemocenskou státem od prvního dne karantény.

Lubomír Lampíř, majitel Vinařství a hotelu Sádek na Třebíčsku

ANO – Ještě uvidíme, jak to s podporou státu celé dopadne – já osobně věřím v nějaké úlevy díky Hospodářské komoře a panu Dlouhému. Konkrétně bych viděl úhradu mezd od státu zaměstnancům, kteří jsou doma, a odložení splácení půjček. Nebude to pro obě strany lehké a je to závod s časem.

Tomáš Hrubý, majitel opavské úklidové služby Fair Servis MT

NEVÍM – Stát slíbil nějakou podporu pro živnostníky, což je určitě dobře. Teď jde o to, do jaké míry jí dodrží. Současná situace určitě ovlivňuje naše zisky, ale zatím to pro nás není likvidační, takže zatím žádnou pomocnou ruku nevyhledáváme.

Živnostníci v úzkých



