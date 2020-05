Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci, říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Ozdravný pobyt u koní

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů, přes nákup potřebného vybavení až po léčebné a ozdravné pobyty pro hendikepované. Právě s takovým projektem přichází první uchazeč o divokou kartu z Královéhradeckého kraje.

Děti s duševním, tělesným nebo i sociálním hendikepem mohou trávit týden se svými rodiči či opatrovníky v horách u koní. Náplní programu jsou nejen terapeutické jízdy na koni, ale i arteterapie či muzikoterapie, sportovní aktivity a nechybí samozřejmě ani klasické táborové aktivity jako jsou celotáborová hra, zpívání u ohně, výlety a procházky do přírody.

„Cílem našeho projektu je zlepšení zdravotního a psychického stavu účastníků pobytu, stejně tak udělat dětem radost v podobě kontaktů s koňmi. Pro děti ze sociálně slabého prostředí je pobyt s námi v přírodě často jedinou aktivitou za celé letní prázdniny,“ říká Lenka Bejčková ze společnosti Zajíček na koni.

Každý hlas se počítá



O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.



Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.

Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější.

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.