Jičín – Vstupné na Valdickou bránu a do Rumcajsovy ševcovny bude od dubna až o polovinu vyšší.

Ilustrační foto. | Foto: Uwe Titscher

Rozhodla o tom jičínská městská rada. Vstupné se posledních osm let neměnilo a jeho výběr zdaleka nepokrývá rostoucí náklady, například na energie.



Řekl to tajemník radnice Peter Bareš.



Výstup po 156 schodech na 52 metrů vysokou Valdickou bránu zdraží pro dospělého z 20 na 25 korun.



Děti nad šest let, studenti a důchodci zaplatí 15 korun místo deseti.



Brána pochází z 16. století a byla vystavěna jako součást městského opevnění.



Do Rumcajsovy ševcovny, domku loupežníka z pohádkových knih spisovatele Václava Čtvrtka, se dospělí podívají za 20 korun místo dosavadních 15 korun.

(red, čtk)