Jičín – Léto je pro letošní rok nenávratně pryč a jičínské koupaliště má za sebou další sezónu. Na počet návštěvníků byla velmi vydařená. Cestu na Kníže si v horkých letních dnech našlo nejvíce lidí od znovuotevření po rekonstrukci v srpnu 2010.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Konkrétní číslo pro letošek zní necelých 41 tisíc návštěvníků. Celkově se pak během tří let objevilo na koupališti kolem 105 tisíc hostů.



Návštěvnost

„Je však třeba říci, že s rostoucím počtem návštěvníků na koupališti klesá tento počet ve vnitřním Aquacentru. V součtu jsme pak každý rok na podobných číslech, kdy měla obě střediska za poslední tři roky dohromady podobný počet návštěvníků, a to 65-70 tisíc za sezónní měsíce červen, červenec a srpen. Dohromady zaevidovala obě střediska nejvíce návštěvníků v roce 2011," uvádí manažer Sportovního zařízení města Jičín (SZMJ) David Streubel.

Vzhledem k tomu, že tržby z provozu koupaliště a krytého Aquacentra jdou do společné kapsy SZMJ, nelze podle Streubela, i přes vyšší počet návštěvníků na Knížeti, mluvit o jejich výrazném navýšení.

Hodnocení:

„Nové jičínské koupaliště je dobře navržené a zpracované, avšak velice poddimenzované. Je to škoda, jelikož v tuto chvíli Jičín vlastní kvalitní brouzdaliště s klouzačkami, nikoliv koupaliště pro plavání", uvedl Karel Sál – 26 let, Praha.

„Na koupališti jsem byl s kamarády a líbilo se mi tam. Dobře jsem se pobavil. Jiná věc je ale to, že prostor na plavání není příliš velký", domnívá se Jakub Ondráček, 27 let, Mělník.

„ Byla jsem moc spokojená, stejně tak moje vnučka. Já už toho tolik nenaplavu, takže mi to stačilo a pro děti to je myslím na zábavu ideální", řekla Eva Konopásková – 67 let, Hořice.

„Celková finanční analýza sezóny ještě není zpracovaná, protože nemáme všechny výdajové položky. Začátkem září bylo totiž koupaliště v provozu a pak probíhaly práce před zazimováním. Tržby na koupališti byly v letošním roce díky teplému počasí samozřejmě vyšší než v roce 2012, řádově o 400 tisíc. Je však třeba dodat, že vzhledem k vysoké návštěvnosti budou i vyšší náklady na energie, vodu, její úpravu. Tuto částku tedy, i v souvislosti s tím, že v tržbách Aquacentra byla letos ztráta necelých 300 tisíc, nelze brát jako výdělek," vysvětluje.

Sbohem léto

Zábavných dnů, strávených na jičínském koupališti, se tedy lidé dočkají zase až příští sezónu. Ta letošní už řekla sbohem. „Z naší strany, tedy ze strany SZMJ, žádné akce v průběhu podzimu nepřipravujeme. Navíc z podmínek dotačního titulu a tzv. udržitelnosti projektu ani žádné výdělečné podniky jako provozovatel konat nemůžeme," říká Streubel.



Na otázku o případných novinkách v příštím roce odpovídá: „Zatím jsme v jednáních o možnostech získání dotace v rámci výše uvedených podmínek. Samozřejmě se snažíme nějaké aktivity návštěvníkům nabídnout, ale to ještě není zcela připraveno." Do konce roku by měly v areálu koupaliště probíhat přípravné práce na zazimování a také reklamace dodavatelských firem. Martin Vávra