Hospodaření Vodohospodářské obchodní společnosti Jičín skončilo při ročním obratu zhruba 201 mil. Kč s celkovým ziskem před zdaněním 5,4 mil. Kč, což je o téměř 5,1 milionu více oproti plánu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Do výsledků hospodaření se výrazně promítá spotřeba vody, stabilita společnosti a hospodárnost při nakládání s finančními prostředky, investice do oprav a modernizace infrastruktury a zařízení, ale třeba i aktuální měnový kurz euro, a to kvůli splácení úvěru na projekt Cidlina.