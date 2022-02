Vláda schválila kompenzace pro podnikatele. Dá na ně až pět miliard korun

ČTK

Vláda dnes podle premiéra Petra Fialy (ODS) schválila kompenzace pro podnikatele. Z rozpočtu na ně dá do pěti miliard korun. K dispozici budou čtyři programy podpory. První byl měl být vypsán zhruba do týdne, týkat se bude prodejců a organizátorů vánočních trhů. Další dotační tituly se budou vztahovat na podnikatele v cestovním ruchu, gastronomii a ubytování. Budou je moci využít pořadatelé různých akcí nebo prádelny. Zvláštní program budou mít zájezdoví dopravci. Fiala to dnes spolu s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (za STAN) řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Opuštěné adventní trhy 4. prosince 2021 v Plzni. Vláda provoz vánočních trhů zakázala jako opatření proti šíření koronaviru | Foto: ČTK