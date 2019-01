Jičín - Na internetu jsme na www.diskuze.jicin.cz našli otázku týkající se před několika málo měsíci dokončené čtyřproudé komunikace Robousy - Úlibice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Tazatel žádal o odpověď vedoucího odboru dopravy ing. Martina Duczynského.



Čtyřproudá silnice ve směru Robousy – Úlibice za několik stovek milionů je na obou stranách nedokončená - u Robous zcela nelogickým počátkem a nebezpečným zakončením, u Úlibic nedokončeným provizorním kruhákem. Právě tento nedořešený kruháček je brzdou ve špičkách.

Otázka zní:

a) pokusil se již někdo jednat o vybudování jednoho přímého pruhu mimo kruhák ve směru od Nové Paky na Jičín - pokud ano, tak s jakým výsledkem?

b) kontaktoval ve věci dostavby kruháku v Úlibicích někdo našeho senátora, či 3. krajského vicehejtmana - pokud ano, tak s jakým výsledkem?

c) pokusil se někdo vyvolat jednání o přemalování jízdních pruhů na počátku čtyřpruhu u Robous - pokud ano, tak s jakým výsledkem?

Odpověď ing. Duczynského:

Pokud se nepletu, tak náš starosta ve věci lokality u Robous kontaktoval s žádostí Ředitelství silnic a dálnic Správu Hradec Králové. Jinak Královéhradecký kraj je na tom podobně jako město Jičín. Silnice I. třídy vlastní stát (vykonává ŘSaD) a je věcí jeho priorit, ke které akci a v jakém čase přistoupí. Podle mě osobně je na značení již těžko co zlepšit. Řešení je stavební, a to prodloužení čtyřpruhu dále směrem na Moravčice (pod most).



Co se týká ukončení u Úlibic, tak jsem se na to informoval já sám. Situace je taková, že ŘSaD nevlastní u kruháku žádné další pozemky, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné křižovatku jakkoliv upravit či doplnit. A do vyřešení trasy plánované rychlostní silnice R35 se bude s další investicí zatím čekat.