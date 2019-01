STARÉ HRADY - Jak jsme vás již informovali, zámek ve Starých Hradech koupil od obce podnikatel Rudolf Suk s manželkou za třicet milionů korun.

Zámek Staré Hrady. | Foto: DENÍK/Radmila Šepsová

Jak potvrdil starosta obce Josef Miclík, částka bude uhrazena během tří let (do konce volebního období současných zastupitelů) a starohradská radnice ji využije ke zvelebení vesnice.

Záměr radnice prodat památku chtěla změnit skupina obyvatel vyhlášením místního referenda. Dvakrát se obrátila na krajský soud, ten však návrhy zamítl. Starosta Josef Miclík se k tomuto vyjadřuje: „Obec uspořádala anketu, ve které se mohli všichni k prodeji vyjádřit. Jednalo se o čtyřech nabídkách. Předat zámek Schlikům, převést za korunu na stát, prodat nejvyšší nabídce nebo si jej ponechat a pronajmout prostory za nejvyšší nabídku. Zkuste udělat takové referendum. To má mít jen jednu otázku,“ vysvětluje Miclík.

Konstatuje, že obec jednala o prodeji se státem, který podle něho velký zájem o starohradský zámek neměl. „Navíc se stát památek zbavuje a převádí je na kraj. My chceme, aby se objekt zveleboval a otevřel veřejnosti, což stát nemůže zaručit,“ míní starosta. Kupní smlouva s Rudolfem Sukem je ze strany obce dostatečně zajištěna. „Pan Suk měl o zámek velký zájem a přistoupil na všechny podmínky. To znamená, že zámek bude přístupný veřejnosti, zůstane zde zachována obřadní síň, restaurace, obecní úřad do tří let, do roku 2015 archiv, přístup ke kapli. Za porušení některého z bodů následuje 500 tisíc pokuty,“ sumarizuje J. Miclík.

Prodej nebyl blokován

Doplňuje, že prodej nebyl nikdy soudem blokován. „ Je jasné, že stát se o obce jako jsme my nepostará. My bychom se zámku nezbavovali, kdybychom měli zajištěny finance na jeho provoz, opravy, a také na zvelebování obce. Nic by pravděpodobně nevzniklo, kdyby nám stát přerozděloval daně v takové výši, jako je čerpají města. Prodejem jsme získali peníze pro obec, které od státu nikdy neuvidíme,“ uvádí důvody, které vedly zastupitele k prodeji památky, jeden z jejích členů Miroslav Pavlík.