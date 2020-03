Když před týdnem ve středu 18. března utichly stroje v závodech Škoda Auto, kalkulovalo vedení automobilky, že se nová výroba rozběhne po čtrnácti dnech 6. dubna. Vývoj koronavirové situace v České republice však tyto plány zahtil a pracovníci automobilky zůstanou doma minimálně do 14. dubna.

Omezení výroby se tak týká i deseti tisíc zaměstnanců, kteří pracují v závodech Škoda Auto v Kvasinách a Vrchlabí. "Z důvodu pandemie koronaviru byla v posledních dnech prodloužena a rozšířena omezení veřejného života v České republice. Proto jsme se po dohodě s naším sociálním partnerem, odbory KOVO, rozhodli prodloužit odstávku výroby na všech třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí nejméně do 14. dubna, do 6 hodin," uvedl vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera a dodal, že dle stávající dohody, bude všem zaměstnancům počínaje 30. březnem až do 14. dubna náležet 75 % jejich průměrného výdělku.