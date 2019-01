Východní Čechy - Vhodnou změnou dodavatele energií můžete ušetřit tisíce ročně. Pokud chcete využít výhodnější nabídky už v následující topné sezóně, neměli byste se změnou dlouho otálet. Právě teď je na to vhodná doba!

Ilustrativní foto | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Díky liberalizaci energetického trhu máte možnost si svobodně zvolit, od koho budete odebírat energii. Jestliže přejdete k výhodnějšímu dodavateli, můžete ušetřit až 8 000 Kč ročně. Konkrétní výše úspory je odvozena od spotřeby vaší domácnosti – čím vyšší je, tím více uspoříte. Pokud chcete vidět na svém příštím vyúčtování nižší číslo, dlouho neváhejte a přidejte se ke dvěma stům českých domácností, které letos přešly k jinému dodavateli. Když to stihnete do léta, budete mít jistotu, že následující topná sezóna bude pod taktovkou levnějšího dodavatele.

O změnu je dobré zažádat do léta

Ačkoliv je samotná žádost o změnu dodavatele energií otázkou několika minut, je třeba myslet dopředu. Se změnou je totiž spojená výpověď u stávajícího dodavatele. A ta se odvíjí od typu smlouvy, kterou máte uzavřenou.

Smlouva na dobu neurčitou mnoho věcí usnadňuje. Vypovědět smlouvu můžete prakticky kdykoliv. Standardně má výpovědní lhůtu 3 měsíce, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Lhůta se počítá od prvního dne následujícího měsíce, a jakmile dojde k jejímu uplynutí, budete odebírat energii již od výhodnějšího dodavatele.

Komplikovanější je to u smlouvy na dobu určitou, která je sjednána zpravidla na 1 – 2 roky. Zde můžete zaplatit sankční poplatky, a to tehdy, jestliže ukončíte smlouvu dříve než po uplynutí sjednané doby. Výjimkou je odstoupení od smlouvy, jestliže dojde ke zvýšení ceny energií či změně všeobecných obchodních podmínek. V jiných případech se i tisícikorunovým sankcím pravděpodobně nevyhnete. Abyste mohli od stávajícího dodavatele odejít, zjistěte si, do jakého data jste vázání a jaká je lhůta pro podání oznámení o ukončení smlouvy. Nejčastěji bývá jeden měsíc, může být ale i delší. Pokud byste oznámení nepodali včas, smlouva by se automaticky prodloužila na další období a vám by se tím podstatně uzavřela cesta k výhodnějšímu dodavateli.

Úsporu vám zjistí srovnávače cen

Samotná změna dodavatele energií je zejména u domácností opravdu jednoduchá a ze zákona bezplatná. Žádné technické zásahy nevyžaduje, jde pouze o administrativní záležitost. Ke změně vám v podstatě stačí vybrat si výhodnějšího dodavatele a podepsat s ním smlouvu. Předáním plné moci za vás nový dodavatel vyřídí administrativní záležitosti spojené s výpovědí u stávajícího dodavatele.

Konkrétní úsporu vám pomohou zjistit online srovnávače cen plynu a elektřiny, které pracují s nejaktuálnějšími cenami. Během několika chvil vám porovnají vašeho současného dodavatele s ostatními hráči na trhu a zobrazí reálnou částku, kterou byste mohli ušetřit přechodem k jinému dodavateli. Pokud vás některá nabídka zaujme, můžete ihned požádat o změnu online – z pohodlí vašeho domova a bez stresů. Vyškolení pracovníci vám bezplatně zodpoví na všechny vaše dotazy a celý proces změny dodavatele vyřeší sami. Na vás už zbývá ta příjemná část – čerpat energii za výhodnější ceny.

Zjistěte, kolik byste mohli ušetřit za elektřinu a plyn.