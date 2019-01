Český ráj – První měsíce roku jsou již tradičně pro Sdružení Český ráj a informační centra v regionu ve znamení intenzivní propagace na veletrzích cestovního ruchu. Nejinak je tomu i letos, kdy od začátku roku se uskutečnila propagace na významných evropských veletrzích:

Vakantie Utrecht

Český ráj našli návštěvníci veletrhu na stánku České republiky. „Veletrhy v Holandsku získávají stále větší význam a je to znát i na jejich návštěvnosti. Jako velmi důležitý fakt pro výběr dovolené se nově jeví návrat od internetu k osobním doporučením, která návštěvníci získají právě na veletrzích. Velmi oblíbené jsou u holandských návštěvníků tradičně české kempy," uvedl Gerard Keijsper, který Český ráj v Utrechtu prezentoval.

Veletrh Reisemarkt Drážďany



V letošním roce se zde konal 19. ročník veletrhu Reisemarkt. Jedná se o druhý největší veletrh cestovního ruchu ve východním Německu, jenž se stává hostitelem celého světa, zastoupeného jednotlivými zeměmi a destinacemi. Po dvou letech se pod hlavičkou Libereckého kraje prezentoval v nové expozici CzechTourismu také Český ráj.



Návštěvnost

Drážďanský veletrh každoročně navštíví kolem 30 tisíc návštěvníků. Nejinak tomu bylo i letos. U pultíku s propagačními materiály Českého ráje se zastavily stovky zájemců o tuto destinaci, která je častým dovolenkovým cílem mnoha Němců z bývalé východní zóny. Díky svým přírodním krásám a krátké dojezdové vzdálenosti se do Českého ráje opakovaně a rádi vracejí.



„Zájemci o tuto destinaci s nadšením uvítali komplexní propagační materiály, jako jsou například přehledná nabídka ubytování, všeobecné informace o destinaci atd. Jako tradičně velký zájem ze stran veřejnosti byl o mapy území, hrady, zámky, skalní města, historická města Českého ráje a v neposlední řadě i o osobnost Valdštejna," informuje Alena Stillerová.



Holiday World

Ve dnech 7. – 10. února se region Český ráj představil na 22. ročníku veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2013 v Praze. Tento veletrh, který se konal v areálu holešovického Výstaviště v Praze, patří k nejvýznamnějším událostem v oblasti cestovního ruchu v České republice. Český ráj byl zastoupen na společném stánku Libereckého kraje. Tématem byl šlechtický rod Rohanů. Do tohoto tématu byl komponován i celý výstavní prostor a doprovodný program. Neotřelá expozice stánku se setkala s velkým ohlasem u návštěvníků veletrhu, kteří ocenili i připravené soutěže o zajímavé ceny, mezi nimiž nechyběly i vouchery na pobyty v turisticky zajímavých lokalitách Libereckého kraje.



Na veletrhu byl poprvé představen i nově zpracovaný katalog Dovolená v Českém ráji a Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí – TOP AKCE 2013.



Mezi návštěvníky byl jako tradičně největší zájem o cykloturistiku (mapy a zpracované výlety), tipy na výlety a turistické zajímavosti regionu. Zájem byl i o téma „Dovolená s dětmi". Mezi nejžádanější materiál patřily skládačky: Hrady a zámky, Skalní města, mapy, nový image materiál Český ráj – nechte se unést a již zmíněný katalog Dovolená v Českém ráji. Zájem byl i o připravené akce na letošní rok. Návštěvníci přivítali také ochutnávku tradičních lomnických sucharů – regionálního výrobku Českého ráje.



„Veletrh proběhl společně se 7. ročníkem gastronomického veletrhu Top Gastro & Hotel a s 18. ročníkem veletrhu golfového vybavení a turistiky v České republice Golf Show," informuje Eliška Gruberová.



Kromě těchto veletrhů se sdružení prezentovalo také na Slovakiatouru Bratislava. Účast na některých z uvedených prezentací je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.