Milan Kučera se vyučil mechanikem-elektronikem, pak vyrazil studovat ČVUT, ale táhlo ho to do praxe, studiím dal vale. Chvíli působil ve finančních službách, kde v byznysové sféře nabral zkušenosti, pořád pokukoval po stavebnictví. A v roce 2004 se v Hradci Králové zrodila firma Lamark.

O čtyři roky se Milan Kučera stal jediným majitelem firmy. V té době se stala z Lamarku výrobní firma specializovaná na designové kované ploty. Zázemí bylo zpočátku v pronajatých dílnách v Hradci Králové, později se přemístili do vlastního a také většího areálu v Novém Bydžově.

Do podnikání se Milan Kučera vrhnul po hlavě, bez přesné představy o tom, co konkrétně chce. Rodiče mu doporučovali, ať si nejdříve najde jistou práci a poté se vrhne do něčeho vlastního. To nechtěl. I tak mu půjčili auto a nářadí. S tím se mu podařilo sehnat první zakázky, tehdy ještě ne plotové systémy, nejprve montovali hromosvody, vrata, elektrotechniku.

Po roce elektro opustili a zaměřili se na vrata, přibrali si i ploty. Jak se ukázalo, byl to dobrý krok. Ploty se staly „živobytím“. „Začátky nebyly jednoduché, hodně mě trápila zastupitelnost lidí, a tak jsem zaskakoval ve výrobě, v obchodu, v administrativě. Postupně jsme ale přibírali lidi a situace se zlepšila.“

Nepříjemné období přišlo také s krizí v roce 2008, kdy se firma dostala do více než milionové ztráty. „Nebylo na výplaty, musel jsem zajistit nové zakázky. Byl jsem výkonný, obchodní i provozní ředitel, večer jsem pomáhal ve výrobě, samozřejmostí byla práce o víkendech. Věřil jsem, že se to zlomí, naštěstí se to opravdu zlomilo.“

Postupem času se z Lamarku stal největší český výrobce designových plotů a bran. Společnost se svými branami, brankami i ploty expandovala také do zahraničí. V roce 2021 navíc vznikla nová divize, jejímž produktem jsou pergoly.

„Původně jsme si nechávali ploty i brány vyrábět externě. Když jsme se přetransformovali do firmy s vlastní výrobou zaměřenou na kované ploty, nakoupili jsme technologie a přijali lidi, kteří práci s kovem znali. Vybudovat a udržet schopný tým bylo těžké. Daří se nám obsazovat pozice šikovnými a zodpovědnými lidmi, ale nejde to vždy rychle. Pokaždé se to podaří, ale někdy to vyžaduje více času. Rozšiřování týmu je dlouhodobá práce.“ Firma ve výrobním závodě v Novém Bydžově zaměstnává přes padesát lidí.

Zakázek měl Lamark nespočet, mezi ty významnější patří například dodávka dílců kovaných plotů do zahrad zámku Litomyšl. A budoucnost? „Rozšiřujeme halu ve výrobním závodě v Bydžově na více než dvojnásobek. Od konce loňského roku máme v nabídce deskové ploty, které už registrovaly první realizace, zahradní pergoly budou v nabídce zhruba do měsíce. Chceme posilovat pozice na německém trhu, kam jsme vstoupili v roce 2019. Možná je také expanze na Slovensko.“

„V podnikání je důležitá odvaha a vytrvalost. Úspěchu často předcházejí pády, kterých se nesmíte zaleknout. Ona ta všechna námaha se nakonec promění v pocit uspokojení. Tvrdím, že vydřený úspěch chutná úplně nejvíc. Ne ten, na který si sáhnete bez velkého přičinění,“ dodává Milan Kučera, který už nemusí o víkendech tolik pracovat.

Denně cvičí, rád cestuje, navštívil několikrát Asii. Amerikou cestoval autem i na motorce, má rád ale i cestování doma, oblíbený cíl je Sněžka. Nyní ale především má více času na přítelkyni a malou dceru.