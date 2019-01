Východní Čechy - Jen něco málo přes tisíc korun navíc vůči minimální mzdě dostávají některé prodavačky v české textilní firmě Vesna. Přestože firma vydělává miliony a finančně podporuje různé organizace, se zaměstnanci už třetím rokem marně jedná o nové kolektivní smlouvě. Zaměstnanci jsou prý dokonce zastrašováni.

Funkční prádlo bere Vesna výhradně od českých výrobců | Foto: Archiv

O nízkých platech ve Vesně promluvily zaměstnankyně na hradecké tiskové konferenci na podzim 2017. Firma tehdy i díky tlaku médií přistoupila k novému jednání. Jak se ale nyní ukázalo, vyjednávání o kolektivní smlouvě se od té doby nikam neposunulo. Zatímco tehdy Vesna deklarovala zájem dohodnout se prostřednictvím v pořadí druhého zprostředkovatele, nyní se čeká už na čtvrtého. A jednání stojí na mrtvém bodě.

Prodavačky z jedné z poboček ve východních Čechách nyní po šestnácti měsících promluvily pro Deník o novém vývoji. Kvůli strachu z represí ze strany ředitelky společnosti ale tentokrát zaměstnankyně hovořily pod slibem anonymity. Situace se podle nich ještě zhoršila. Vesna platí mnoha zaměstnancům v základu pouze minimální mzdu, zbytek doplácí pomocí pohyblivé nenárokové složky až tři procenta z obratu pobočky. Prodavačky se nyní těšily na to, že si v době zvýšení obratu díky předvánočním nákupům aspoň na dva měsíce v roce polepší. To se ale nestalo. Na příkaz ředitelky jim byla odměna nečekaně ponížena o dva a půl tisíce tak, aby opět dostaly jen zaručenou mzdu. „Nikdy předtím se to nestalo,“ řekla o snížené odměně jedna z prodavaček. Zaměstnanci pracují za zaručenou mzdu, která činí u vedoucí prodejny něco přes 16 tisíc hrubého, u prodavačky pak zhruba 14 a půl tisíc hrubého. Ze základu se Vesna dotahuje na částku, která zaměstnancům ze zákona patří, pomocí bonusů. „Takže prémie pro nás nejsou prémie,“ vysvětlují prodavačky. Když je obrat malý, musí firma částku do výše zaručené mzdy doplácet. A když velký, může se stát, že prémie zredukují, takže prodavačky opět zůstanou na zaručené mzdě, jako se to stalo nyní. „Dvě výplaty do roka se těšíme, že to bude aspoň trochu lepší a ono není,“ stěžuje si jedna z prodavaček.

Že se situace s kolektivní smlouvou nezměnila potvrdila i ředitelka Vesny. „Situace není dořešená, v podstatě vám k tomu nemám co říct,“ odpověděla stručně na dotaz Deníku Dagmar Havrdová s tím, že vedení společnosti ale má zájem se dohodnout. S tím ale zaměstnankyně ani odboráři nesouhlasí. „Od Vesny máme v podstatě jenom negativní reakce, dohodnout se nechtějí,“ uvedl právník Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) Ivo Grossmann. Jednání se uskutečnilo naposled v září. Havrdová odmítla návrh na zvýšení mezd o 15 procent s tím, že přidat chce jedině v pohyblivé složce platu. Ta je ovšem nenároková. Odboráři tak požádali ministerstvo práce a sociálních věcí o určení zprostředkovatele ve sporu. Ten bude už čtvrtý v pořadí. „Návrh zprostředkovatele je totiž doporučující, nikoliv závazný. Třikrát už ho zaměstnavatel neakceptoval,“ vysvětlil Grossmann.

Odbory fungují i přímo ve Vesně, jejich síla ale není velká. Ještě nedávno v nich bylo 28 zaměstnanců. Pak se ale začali odhlašovat. „Několik kolegyň mi potvrdilo, že dostaly nůž na krk od paní ředitelky,“ vysvětluje pravděpodobný důvod jedna ze zbývajících odborářek. Nyní jich v odborech zbylo už jen deset. A vzhledem k tomu, že podle informací odborářky její kolegyně, které v odborech nejsou, o žádnou část prémií nepřišly, situace se podle ní nezlepší. „Logické by bylo, aby se lidé sdružovali na obranu proti paní ředitelce, ale víme, jak to v těch firmách chodí. Stačí zastrašovat, sem tam něco slíbit bokem,“ naznačuje i Grossmann. Kvůli malému počtu odborářů ve společnosti se ti zbývající bojí využít stávku.

Východočeská firma Vesna má po celé republice celkem 58 prodejen a letos oslaví 25 let na trhu. Má velmi dobré ekonomické výsledky, každoroční zisky jsou v milionech korun. Firma má reklamu na autobusech, podporuje basketbalový tým BK JIP Pardubice nebo Východočeské divadlo. Přesto platí svým zaměstnankyním výrazně méně, než často kritizované nadnárodní obchodní řetězce. „Tam se nám podařilo dosáhnout výrazného zlepšení, ale problém máme nyní s ryze českou společností Vesna,“ uvedla před časem předsedkyně UZO Renáta Burianová.