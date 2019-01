Hradec Králové - Vzhled města se v nejbližších letech výrazně změní. Největší zásluhu na tom budou mít nová obchodní centra. Ve středu Hradce a v jeho okolí brzy přibydou čtyři velké obchody.

Obchodní dům Futurum v Hradci Králové. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Dva z nich, Amádeus v sousedství Teska a supermerket Lidl u autobusového terminálu, se už staví. Postupně přibydou také Aupark Koruna a Arkády Hradec Králové u budoucí nové fotbalové arény. Rozšíření obchodních ploch a parkoviště by se mělo navíc dočkat centrum Futurum na Moravském Předměstí.



„Zájem o stavbu podobných objektů ve městě stále roste. Je to dáno velkou spádovou oblastí, která se po dovedení dálnice až do města a napojení R35 ještě zvýší. Atak řetězců na výstavbu v Hradci je větší než třeba v Brně,“ tvrdí vedoucí odboru hlavního architekta radnice Petr Brůna.



Podle vedení města obchody napěchované butiky do centra patří. Podobný názor mají také historici.



„Beru to jako nutné zlo. Rozhodně to nejsou skvosty architektury. Ale když je všechny vymístíme na okraj a v centru budou fungovat jen banky, stane se z něj mrtvá zóna,“ míní ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Zdeněk Zahradník.



Město však musí investory v jejich záměrech často „krotit“ a zároveň hlídat parametry stavby. Například projekt supermarketu u nového autobusového nádraží se radnici podařilo výrazně změnit.



„Firma používá určitý typ stavby a materiálů. My jsme chtěli, aby měla určitou kvalitu. Nakonec bude místo sedlové střechy s plastovými doplňky rovná střecha s hliníkovými panely po obvodu. Navíc jsme požadovali zachování průchodů od nádraží na parkoviště,“ řekl Petr Brůna.



Většina staveb také změní dopravní režim v lokalitě. Například u Futura vznikne nová křižovatka. „Na brněnské výpadovce asi 200 metrů za současnou křižovatkou směrem z centra vznikne třetí pruh pro odbočení vlevo. Komunikace pak bude pokračovat podél plotu zpátky do obchodu,“ řekl dopravní specialista policie Lubomír Šitina.



Kromě úpravy venkovního parkoviště by měl už letos zákazníkům začít sloužit nový „parkhaus“ pro stovky aut.