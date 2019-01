Jičín -Obyvatelé Jičína hůře rozeznávají linkový autobus od městské hromadné dopravy, na zastávkách chybí přehledné jízdní řády a někde chybí jasné označení pro zastavení autobusu. Takový je výsledek ankety, které se zúčastnily desítky obyvatel.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radmila Šepsová

„Z ankety vyplynulo, že je třeba rozšířit počet zastávek a udělat revizi současného značení. Od začátku příštího roku bychom chtěli mít kompaktní MHD s jedním jízdním řádem a zastávky označené logem města, aby se v tom lidé lépe orientovali,“ vysvětlil místostarosta Ladislav Brykner.



Aby nedocházelo ke komplikacím s jízdním řádem, rozhodlo se město ho (tak, jak vyhovuje občanům) samo zadat do podmínek výběrového řízení na firmu, která ho musí respektovat.



Podle radnice je třeba službu MHD ušít na míru. „Je jasné, že když autobusy pojedou třikrát denně, nikdo se na ně spoléhat nebude. Ale když bude jezdit například každou hodinu, tak je to o něčem jiném,“ podotkl starosta Martin Puš.



Z ankety vyplynulo, že zastávka chybí například u kina nebo v Alanových sadech. Někteří dokonce netuší, že na daném místě autobus staví. Současné zastávky jsou sice značené, ale ne zřetelně, to samé platí i o autobusech.



„Otázkou bylo, jestli na to použijeme stávajícího poskytovatele této opravy a nebo díky výběrovému řízení zjistíme, zda by to pro nás někdo neudělal výhodněji,“ sdělil tajemník úřadu Peter Bareš.



V současné době investuje Jičín do MHD 700 tisíc ročně a tuto částku by vedení radnice nerado zvyšovalo.



Na začátku roku 2010 by se tak lidé měli dočkat jasně označených autobusů i zastávek, jejich většího počtu a přehledného jízdního řádu na každé z nich. Město zvažuje i menší autobusy (minimálně pro 24 osob), které jsou volnější a také bezbariérové.



„Možností je i dispečink, kde se lidé dozvědí, proč má autobus zpoždění,“ dodala pracovnice pro komunikaci s veřejností Adéla Rulfová.