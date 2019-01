Hořice - Také prodejnu Plus ve městě navštíví kromě dalších měst v našem kraji v pátek 11. dubna MUDr. Kateřina Cajthamlová, internistka a odbornice na zdravou výživu.

MUDr. Kateřina Cajthamlová. | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka

V prodejnách si v rámci ochutnávek biopotravin BioBio bude se zákazníky povídat o biopotravinách a zdravém životním stylu.



Společnost PLUS – DISCOUNT uvedla v dubnu 2007 jako první diskontní řetězec biopotraviny pod značkou BioBio. Ve 146 prodejnách Plus po celé České republice je možné zakoupit téměř 50 druhů biopotravin. A to jak od běžných jako například BioBio chléb, mléčné produkty, vejce, těstoviny až po opravdové pochoutky, jako je např. BioBio Lassi – indický nápoj, či zmrzlina, tofu a uzeniny nebo pizza.



MUDr. Kateřina Cajthamlová, internistka a odbornice na zdravou výživu, bude ve vybraných prodejnách při ochutnávkách vybraného BioBio sortimentu osobně prezentovat zdravý životní styl. Na zákazníky Plusu čeká diskuse o biopotravinách, dozví se, jak se správně stravovat a které potraviny nakupovat. Zájemci budou moci nejen ochutnat biopotraviny značky BioBio, ale dozví se praktické věci, jak si obohatit jídelníček.

MUDr. Kateřina Cajthamlová navštíví vybrané prodejny Plus po celé České republice. Společnost PLUS – DISCOUNT chce konzultacemi s odbornicí přiblížit svým zákazníkům zásady zdravého stravování.

Do hořické prodejny jste zváni na 19. hodinu.