Lázně Bělohrad - Město požaduje na Lesích České republiky vydání padesáti hektarů zalesněných pozemků.

Město stále bezúspěšně bojuje o navrácení 50 hektarů lesů, o které přišlo po roce 1948. V roce 2001 získalo od státního podniku Lesy České republiky souhlasné stanovisko k převodu vlastnického práva, což laicky znamená, že pozemky získá zpět. Dodatečně však bylo zjištěno, že lesy byly zkonfiskovány z majetku Velkostatku Lázně Bělohrad, kde na ně restituční nárok uplatnila Bernadeta Kinská.



Ústavní soud ale rozhodl, že hraběnka nemá na lesy nárok, a tak starosta Pavel Šubr tehdy očekával, že Lesy České republiky pozemky vrátí městu automaticky. Mýlil se. Podle ustanovení zákona „do vlastnictví nepřecházejí rovněž věci z vlastnictví České republiky, k jejichž vydání uplatní nárok oprávněná osoba podle zvláštního předpisu.“

Právník Lesů ČR doktor Jiří Staněk v roce 2005 městu odepsal, že z uvedeného důvodu mění původní kladné stanovisko, neboť k pozemkům byl uveden restituční nárok oprávněnou osobou a s přechodem daného majetku na Město Lázně Bělohrad tedy nesouhlasí.

„Je to paradox, znění zákona nám připadá naprosto nelogické. Obracel jsem se na poslance, zda by nemohlo dojít k jeho změně, nic se mi však nepodařilo prosadit. Některé obce se se státem soudí, trvá to však velmi dlouho. A tak jsme se nyní obrátili o pomoc na ministra Gandaloviče,“ uvádí Šubr.