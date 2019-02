Náměty na projednávání jsou tři – ochrana klimatu a zemědělské krajiny, život na venkově po roce 2013, a třetím je regionální produkce, regionální spotřeba a místní ekonomika.



O prosperitě i problémech venkova zde jednali především zástupci obcí a měst, neziskových organizací se zaměřením na venkov – místní akční skupiny, mikroregiony a svazky.



Celostátní konference se zúčastnil také náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, ve středu přednášel přítomným i ředitel Agrární komory České republiky Jan Veleba.



Ve svém příspěvku přiblížil současnou situaci českého zemědělství. „Bohužel vše nejde takovým směrem, jak bychom si představovali, je třeba napnout síly, abychom se roku 2014 dožili v určité kondici. Pozice vlády je totožná s nevládními agrárními organizacemi, a to je velmi dobré. Česká agrární komora svolává na 2 . a 3. prosince do Brna summit nevládních agrárních organizací nových, tedy posledně přistoupivších zemí. Cílem je sjednotit pozici všech nových států k reformě společné zemědělské politiky, připravit materiál a s ním pracovat v Evropském parlamentu, který o všem rozhodne.“



Jan Veleba dále upozornil na snižování produkce v živočišné výrobě, přitom se naopak navyšuje dovoz do naší republiky. Pokles živočišné výroby se negativně promítá i v rostlinné výrobě.



Účastníci setkání navštívili také nedaleký hrad na Pecce a místní areál koupaliště, prohlédli si novopackou Klenotnici a zavítali do místního pivovaru.

Dnes bude celostátní setkání završeno.