Východní Čechy - Každý týden přinášíme ekonomickou školičku Deníku, kde se dětí zeptáme, zda znají ekonomické pojmy. A samozřejmě také přineseme správnou odpověď.

Dumping. Co říká odborný slovník?

Dumping je situace, kdy se zboží prodává v zahraničí za nižší cenu, než jaká je požadována na domácím trhu.

Provádět jej může státem subvencovaná, nebo přímo vlastněná společnost.

Známější je kořistnický neboli predátorský dumping, kdy zahraniční výrobce sníží cenu i pod svoje náklady, aby vypudil domácího výrobce a získal monopol na svoje zboží.

Vysvětlení pro děti:

Představte si, že ve třídě Jirka, Martin a Honza prodávají cvrnkací kuličky. Všichni tři někde kupují za padesát haléřů hliněnky, které doma obarví krásnými pastelovými barvami, a všichni je pak prodávají po koruně. Vzhledem k tomu, že barvy jsou drahé, každý na jedné prodané kuličce vydělá asi deset haléřů.

Jirka ale najednou začal kuličky prodávat jen po osmdesáti haléřích. A tak si všechny děti kuličky kupují už jen od Jirky. Martin a Honza pár dní žádné kuličky neprodali, protože je nikdo nechtěl. Pak ale to, co jim doma zbylo, nabídli a prodali také za nízkou cenu a přestali další kuličky barvit.

Když Jirka zjistil, že už kuličky na prodej má jen on, svoje zboží zdražil. Teď už kuličky prodává za korunu a dvacet haléřů. Na jednom kusu tak vydělá 30 haléřů. Tak se mu brzy vrátí peníze, o které přišel prodejem za osmdesát haléřů (nižší než byly jeho náklady). Tak vlastně přechytračil svoje konkurenty. Této obchodní metodě se říká kořistnický dumping.

V Česku si často maloprodejci stěžují, že obchodní řetězce prodávají za dumpingové ceny, aby tak odstranily konkurenci. Ukazuje se ale, že majitelé super a hypermarketů spíše než dumpingových cen využívají své výhody, že zboží nakupují ve velkém množství. Tak se jim daří u výrobců dosáhnout nižších nákupních cen, a proto mohou i levněji prodávat.

A děti, co nám řeknete vy?

Karolína Hodasová, 7 let, Hradec Králové

To teda vůbec nevím, co to je. Není to takový to skákání na gumě? Zní mi to slovo dost podobně.

Ladislav Cerman, 11 let, Česká Třebová

Když se prodává něco za míň peněz, než se vyrobí. Může se to dělat jen chvíli, aby nedošlo ke krachu. Používají to firmy na odbourání konkurence.

Scarlett Hrušková, 9 let, Police nad Metují

O tom, co je to dumping, nemám ani ponětí. Nevím, co to je za slovo a co znamená, nikdy v životě jsem ho asi neslyšela.

Oldřich Ludvíček, 6 let, Javornice

Mně to připadá jako slovo, který znamená ping-pong. Jinak nevím, co by to mohlo být, s penězi to na rozdíl od ping-pongu nic společného nemá.

Veronika Jiráčková, 9 let, Opatovec

Co je to dumping? To opravdu nevím. O ekonomických otázkách se ve škole ještě neučíme.

(bav)