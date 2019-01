Jičínsko – Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery zhodnotilo návštěvnost přitažlivého turistického regionu v uplynulé letní turistické sezoně.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv SČR

Oproti loňskému roku návštěvnost mírně klesla, což dokazují statistické údaje zjišťované z jednotlivých informačních center.



Návštěvníci zavítali hlavně do měst

„V průběhu sezony, tedy v době od června do září, navštívilo turistická informační centra 138 176 turistů a místních obyvatel, což znamená přibližně pokles o jedno procento oproti roku 2013. Nejvyšší návštěvnost měla tradičně centra v hlavních turistických městech regionu, tedy v Jičíně, Turnově a Mladé Boleslavi," uvedl statistické údaje Luděk Láska z Mikroregionu Český ráj.

Co se týká turistů ze zahraničí, návštěvnost byla oproti loňskému roku o zhruba jedno procento vyšší, zaznamenali zde nárůst německých, holandských a polských turistů. Ti také tvoří skupiny s nejvyšším počtem zahraničních návštěvníků v sezoně 2014. A jak to vypadalo v regionu s dopravou?



Již patnáctá sezona Letních turistických autobusů Český ráj byla v letošním roce zahájena o víkendu 31. května na červené, žluté a hnědé lince. Naplno byly autobusy vyslány do terénu o letních prázdninách a provoz byl ukončen o víkendu 31. srpna.

„Celkem letos turistické autobusy na všech pěti linkách najely 36 258 km, což je o 1 134 km více než v roce 2013. Autobusy přepravily za sezonu 14 949 cestujících a 586 kol (o 1 752 cestujících více a o 224 kol méně než v roce 2013). Celkem bylo provozováno 946 spojů," přiblížila Lucie Rakoušová z Mikroregionu Český ráj .



Nejvíce využívaná byla tradičně červená linka, která je páteří systému autobusů Český ráj a vede kolem nejpřitažlivějších míst Českého ráje.



Hnědá linka jezdila z Mladé Boleslavi

Druhou nejvytíženější se ukázala být hnědá linka, která propojuje místa v západních částech Českého ráje a její trasa začíná v Mladé Boleslavi. Tento fakt vypovídá i o tom, že je Český ráj významným místem pro rekreaci obyvatel Mladé Boleslavi.

„V letošním roce došlo oproti roku 2013 k menším změnám. Autobusy nezajížděly do Bakova nad Jizerou z důvodu rekonstrukce kanalizace; červená, žlutá a modrá trasa byla v Jičíně vedena až na nádraží ČD; červená trasa byla vedena z Libuně přes Kněžnici a Malé Jinolice do Jinolic.



Došlo také k časovým úpravám pro lepší vazby na vlakové spojení, především v zastávce Jičín. I letos byla zajištěna přeprava zvýšeného počtu koloběžek v úseku Malá Skála – Kozákov posilováním spojů na základě telefonické žádosti. SČR