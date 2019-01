K dnešnímu svátku zamilovaných vybídl Deník své čtenáře, aby vyjádřili své city přes naše noviny. Sešly se desítky přáníček a my vám je nyní nabízíme k přečtění, zamyšlení, pousmání nebo také k inspiraci.

Svátek sv. Valentýna. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Sonnek Pavel

Nejsem básník, ani skladatel.

Přesto to zkusím, byť jako amatér.

Znáš ten pocit, když ti něco chybí?

Když celý tvůj život jsou jen prohry a chyby.

Já ho znám moc dobře a proto jsem nevěřil,

když poznal jsem tebe, když jsem zas uvěřil.

Že život nemusí být jen zlý.

Že život může být překrásný.

Překrásný jako ty, jako tvá povaha.

Se všemi mouchami, miluji Tě má drahá.

Vím, že ty to ještě necítíš.

Že si v životě stavíš mříž.

I tak se pokusím, tu mříž překonat.

Tak trochu bojovník, spíše však diplomat.

Přeju ti, Anetko, šťastný valentýn.

Nejen ten, hlavně život, především.

Pro Anetku, Libor

♥

Toto je vzkaz moji ženě Pavle Gottwaldové od jejího manžela a syna.

Pavlínko, jsi nejlepší, milujeme tě! Tvoji kluci táta Tom a syn Ben :-)

Krásného Valentýna.

Tomáš Gottwald

♥

PRO: Davida

OD: Klárky

Milý Davide, dnes máme 9vítileté výročí, tak ať do 10sátého naše pravá noha šťastně vykročí!

14. 2. 2009 se v mém životě objevil princ na bílém koni, když jsem tě potkala, je to jako vloni! Uteklo to a máme 2 syny a doufám, že nebudeš nikdy jiný!Miluji tě, tvoje srdce a tvou duši, pssst…dnes je Valentýn, tak ať to nikdo netuší!Všechno nejlepší k výročí a k Valentýnovi Ti přeje z celého svého srdce Tvoje žena!

Klára

♥

Kdybych uměla malovat, namalovala bych naši lásku.

Barvou červenou bych malovala rudě. Moře lásky.

Do moře bych vylila barvu modrou. Naději.

Kápla bych tam zelenou. Ostrov života, který je unášen láskou a nadějí.

Vše bych prosvětlila barvou žlutou, barvou slunce, které září jako tvůj úsměv.

Možná neumím malovat, ale díky Tobě umím milovat. Tebe, který svými horkými dlaněmi hladíš a hřeješ mé srdce.

Pro Martina Navrátila napsala Martina Navrátilová

♥

Má drahá Áji, jsi jedinečná.

Jsem s Tebou jak v ráji, láska k Tobě je nekonečná.

Čas mi s Tebou krásně ubíhá, ani nevím jak,

nemůžu přestat na Tebe myslet, spustit z Tebe zrak.

Pojď se mnou dál cestou života,

ať navštíví nás čáp nebo vrána,než dostihne nás nicota.

Pavel Svoboda

♥

Žádné přání, žádná jedna věta neshrne, co vše mám na srdci a co vše bych ti chtěla říci jiného, než si říkáme denně. Přesto, děkuji Ti, lásko, za to, že tě máme a těšíme se na společnou cestu životem, za každé situace - spolu. Milujeme tě. Tvoje holky

Od Terky, Natálky a Sárinky - mému muži, tátovi.

Tereza Jurečková

♥

Ahoj lásko, (pro přítele: Petr Pišan)

tady je tvoje holka…Jo, ta holka, co tě v noci hladí po hlavě, dává ti pusy do vlasů a pak s úsměvem kouká do stropu…Jo, ta holka, co si hrozně přeje s tebou žít, dělat tě šťastným a bejt pro tebe tou nejlepší partnerkou na světě… I když připálí i čaj.....Jo, ta holka, co se všeho bojí, od pavouků, vedoucího až po rychlou jízdu autem a toho, že se pod tebou propadne led…Jo, ta holka, který je vždy všude a za každých okolností zima a strká ti ledový nohy pod peřinu. …Jo, ta holka, která miluje kombinaci postele, knížky a kakaa, a s klidem vymění večer s kámoškama v hospodě za večer s tebou. Tak přesně ta holka je odhodlaná tě milovat se vším všudy, tak jako miluješ ty jí. Ví, že je někdy šílená a má spoustu chyb. Ale taky ví, že nepřišla na svět, aby byla ve všech směrech perfektní, přišla na svět, aby byla šťastná a mohla dělat šťastnýho tebe. Děkuju, že statečně čelíš její šílenosti a máš jí rád. Věř, že seš pro ni nenahraditelnej a že tě miluje i ve chvílích, kdy s ní cloumají emoce, má strach, žárlí, domlouvá ti…DĚKUJU TI, ZA TO VŠECHNO.

Alena Příhodová

♥

Jsi pro mě manželem, nejlepším přítelem i partnerem. Jsi mužem mého života. Děkuji za všechny ty chvíle, které trávíme spolu jako rodina. Hezkého Valentýna Ti ze srdce přeje Tvá milující manželka s dětmi.

Karla Balejová

♥

Jen tři slova - mám tě ráda.

Naďa Karlovi

♥

Podívej se na mě,

do mých očí, co na Tebe hledí.

Dívej se až za ně,

uvidíš sám, co tam je a co není.

Podívej se na mě znova,

vidíš, jak se usmívám?

Věř mi, že když sedím doma,

tenhle úsměv nemívám.

Jen pojď ke mě kousek blíž,

a vezmi mě za ručku.

O tom spojení už víš,

sílí krůček po krůčku.

Neboj se, pojď ještě ke mě,

zavři ta svá krásná očka.

Pomaličku obejmi mně,

chci se s Tebou chvíli mačkat.

Nikdy nikde nebylo mi,

líp, než ve Tvé náruči.

Pokaždé se těším do ní,

do jejího bezpečí.

Jen mně chvíli takhle drž,

vždyť to cítíš přeci.

Ty jsi mého srdce muž,

jiného už nechci.

Jestli přece oddálíš se,

tak jen malý kousíček.

Abys mohl políbit mně,

na rtíčky, či nosánek.

Přitom něžně Tvoje dlaně,

pohladí mě po tvářích.

Je jedno na které straně,

vždycky mě to rozzáří.

Moc Tě prosím, nepouštěj mě,

bez Tebe čas jenom stojí.

Miluju Tě beznadějně,

už napořád jsem jenom Tvojí.

Báseň pro Romana od Dáši. (Dagmar Bouzidová)

♥

Pro Janičku Valentovou

Ať Valentýn každý den bývá, ať cítíš lásku, co moje srdce skrývá, ať z očí tvých šťestí září, jako louka v brzkém jaři. Chceme být květem na této louce, co nežně hladí tvoje ruce. MILUJEME TĚ MOC Barunka, Zuzanka, Honza



Jan Valenta

♥

Kdo jsi?..ano má Láska,

vím mám štěstí,

vždyť dát srdce,

je velká sázka.

Známe se už dvě století

a svět se mění

a my se měníme.

Čas letí tik tak tik tak,

a my při sobě však stále stojíme.

Je to snad záhada 21. století,

že mi stále voníš, chutnáš,

že Tě stále chci,

nebo je to snad prokletí?

Cítím mezi námi zvláštní propojení,

které se ani časem nemění.

Buď se mnou má Lásko navždy snad!

Jen pro Tebe chci verše psát.

Monča pro Romču

♥

"Pro mého fotbalistu…

Poslední silvestrovské ohňostroje neoslavovaly jen příchod nového roku, ale také zrod naší lásky. Začátek nové, šťastnější životní kapitoly. Věřím, že vydrží mnohem déle než mnohá novoroční předsevzetí. Přeji si, abychom už každý rok tančili v objetí se sklenkou sektu pod rozzářenou oblohou.

Jsem za TEBE vděčná! Tvoje Milka"

Kamila Večerková

♥

Pro Pepu od Jitky

Stručně řečeno - Miluji Tě. Valentýna není jen 14. února, ale zamilovaní ho prožívají dnem i nocí.

♥

Od Františka pro Vlastu

Ke Tvým vlasům chci si přivonět,

Tvoji ruku ve své mít.

Že miluji Tě, říkat smět,

životem dál s tebou jít.

František Turek

♥

Pro Ivetku Kováčovou ( Ujinku )

Jsi má láska, jsi můj sen, Tobě patří dnešní den. Jenom s Tebou chci se smát a věrně Tě MILOVAT. Zažeň z tváře každý stín, vždyť je svatý Valentýn..!!

Přeje přítel Jiří Slonka

♥

Mumínku,

né jenom Valentýn, ale každý den po tvém boku je pro mne svátkem.

Jsem ráda, že jsi tady pro mne a budeš jako tok myšlenek, který mnou dennodenně protéká a naplňuje mne nejkrásnějšími pocity.

Děkuji, že jsi.

Tvůj Mumínek nejmuminkovatější…

Iveta Kmentová

♥

Už 30 let mám doklad,

že jsi jen můj poklad :-)

Stále tě miluji Petra

Přáníčko pro manžela Ladislava od manželky Petry

Petra Jouklová

♥

Určeno pro Josku – manžela

Zlato, víš, že valentýn je americký svátek - tak jako je naše láska - nekonečný americký horor s dobrým koncem!!

od ženušky Věrky

♥

Milý Patričku. K dnešnímu Valentýnu Ti z celého srdce chci poděkovat za naše dvě úžasné děti,za krásných 14let společně prožitých a hlavně za to,jak se o nás všechny staráš a zahrnuješ láskou.Moc Tě miluji a nezapomenu denně děkovat do nebe,ze mi Tě poslali. Tvoje manželka Pavla :-)

Pavla Bartáková

♥

"Mít doma dvě ženy, to bylo a je odjakživa zakázáno. Ale pokud se jedná o přítelkyni a dceru, která je na světě 19 dnů, je vše v pořádku a obě moje holky moc miluju! Váš táta Pája".

Pavel Kotyza

♥

Miláčku co ještě si můžeme více přát, vždyť těch Valentýnů už bylo téměř 50. Ať nás život ještě baví a hlavně ať jsme zdravíííííí

Pro manžela Petra, Helena

♥

Miláčku můj milovany tak jako každý den tak i v tento speciální den tě miluji víc a víc a jsem rád že tě mám a moc tě miluji a záleží na tebe ty ses můj život miluji tě a nikdy tě nechci ztrátit snad si to přečtes a nerozplacu tě miluji tě

Pro Janu Paulusovou od Lukáše Klira

♥

Věnovano mé manželce Věře.

Díky za vše.

Moje drahá Věruško, nejzlatější ženuško.

Dík za moře lásky Tvé, s níž ovládáš srdce mé.

A jak jsme si v sedmdesátém osmém řekli, tak jsme také stále spolu pekli.

Pečme tedy pěkně dál, co by za to druhý dal.

Dneska říkám díky za vše, a za to tu s Tebou budu, napořád a na vše.

S úctou a humorem Tvůj manžel.

Miloslav Boček

♥

urisku můj nejužasnější. Ani slovy nevyjádřím jak moc tě miluji. Jsi můj celý svět.Ty a náš úžasný syn.Ani bez jednoho z vás si už můj život nedokážu představit. Miluju tě z celého srdce.

Tva Verunka (Veronika Békešová)

♥

Máme JEN a tím zároveň VŠECHNO - jeden druhého, což je NEJVÍC, co může člověk v životě mít a získat.

Lásku sice dávám, ale díky tvé lásce mnohonásobně získávám.

Jsem šťastný, protože jsi se mnou šťastná.

Miluji Tě Adrianko

♥

Valentýnské přání Magdaléně Hoškové od manžela.

Rok tomu ještě není,

co jsme si své ANO před oltářem vyměnili.

S vědomím, co vše v Tobě mám,

s láskou na Tebe každičký den vzpomínám.

Jsem plný celodenního elánu

z jediného tvého úsměvu po ránu.

Jediné co si můžu přát,

aby nás vzájemná láska nikdy nepřestala hřát.

Martin Hošek

♥

Pro Janíčka z Jablonce od Lenky

Křídla

Bříškem prstu setřel z ní jemně pel,

odvrátila hlavu, by oči jí neviděl.

Měl ji za znalou světa i žití,

teď poznal, že ta maska je jen krytí.

Dnes jiný má pohled, když luna září,

dýchá s ním tiše a vášeň ústy páří.

Jen mléčná dráha se nad milenci klene,

on sladce mámí a krev jí vzhůru žene.

„Má krásná tůňko, pojď, potůčku zářivý,

otevři náruč svou, nikdo nás nevidí.

Jsi něžná a hebká, já v tobě se ztratím,

zvednu tě do výšin a vášeň ti vrátím.“

Zmatkem oči sevřené, slyší slova mámení,

neví, proč najednou má v srdci to mrazení.

Dostal se pod slupku, zpřetrhal nitě,

běží mu v ústrety jak malinké dítě.

„Drž mě, můj králi,“ šeptá mu vzápětí,

„vznáším se v bezpečí tvých křídel rozpětí.

Modlím se k andělům, prosím je za sebe,

nenech nás upadnout, odnes mě do nebe.“

Lenka

♥

Láska to je tlustá kniha, z které chceme oba číst,

příběh, který konce nemá, obracet chceš každý list.

Láska to je věčný román, čistý list je vetkaný,

píšeme ho denně spolu, režnou nití svázaný.

Láska to je krásný příběh, jehož konce neznáme,

nebo také slepá mapa, v které oba hledáme.

Krásného Valentýna

Milan z Plzně

♥

od manželky: Blažena Simonová

pro manžela: Jiří Simon

Můj milý Jiří, 34 let ruku v ruce s Tebou? Luxusní jízda životem a realitou, děkuji Ti Bláža

Blažena Simonová

♥

Pro Kateřinu Rosenbaumovou

Miluju Tě Kačenko moje. Tvůj malý medvěd

Martin Mydlář

♥

Pro Míru od Janči

MÉ RTY SE CHVĚJÍ

Mé rty se chvějí,

když tě mají políbit,

má usta se smějí,

když tě smí poškádlit!

Mé oči hledí do těch tvých,

jsou tak hluboké,

už je slyšet jen náš smích,

jsi tak krásný živote!

Má ruka se dotýká tvých tváří,

jsou tak jemné,

najednou se celá rozzářím,

je mi nádherně!

Jsem tvá princezna,

ty můj princ,

snad jsem líbezná,

ty jsi víc!

Kdo jsem?

Jana Špačková

♥

Svátek Valentýna je prý pro zamilované. Navrhuji jej rozšířit o ty, co byli zamilovaní na začátku svého vztahu, manželství, zamilovanost se jim vytratila a přesto spolu žijí dál a třeba i vychovávají děti. Přeji, tedy všem zamilovaným, i těm, co byli zamilovaní, náruč tolerance, radost z maličkostí a přidávám zkušenost nejmenovaného herce, který prošel mnoha manželstvími a nakonec došel k poznání, že měl zůstat s první manželkou, protože je to stále stejné…

Vše dobré přeje teta Vojtěcha

♥

Věnování "Berušce od broučka"

" Dnes je Svatý Valentýn, ale jen já dobře vím,

že jsi moje Sluníčko, miluji Tě, Janičko!

Zítra přijde nový den, my však žijeme svůj sen.

Jsme tu jeden pro druhého, chráníme se od zlého.

Všední den či o svátku, díky za tu pohádku… "

Milan Píša

♥

Večer, když usínáš a na tvář mi ruku dáš,

vím,že rád mě máš.

Proto teď k Valentýnu chci ti přát,

ať mi můžeš tuto radost ještě často dát

a dál mě stejně jako já Tebe milovat.

Pro Radima od Ivany

Ivana Bestová

♥

Miluju, jak se nepatrně pousměješ, když dostaneš nečekanou pusu. Jak se soustředěně tváříš, když se zamyslíš a pak začneš zasvěceně mluvit. Jak jsi za všech okolností stoprocentní gentleman, který se měl narodit do první republiky – pro dnešní dobu je tě zkrátka škoda. Tenhle výčet by mohl pokračovat do nekonečna. Následuje otřepané, ale upřímné – miluju tě, lásko.

Vzkaz od Týnky pro Adama

Kristýna Čtvrtlíková

♥

Chtěl bych touto cestou poslat Valentýské přání mojí ženě Evičce.

Krásně se mi usíná

s tebou, moje jediná.

Ostatní prominou,

nemyslím na jinou,

přeji krásného Valentýna.

Tvůj milující manžel Petr

♥

Od Romana pro Ališu

Zasílám do soutěže básničku,když mě asi omylem políbila múza. Nejsem totiž umělecký tvor.

Jak vyjádřit krásu té,co zlomila srdce mé.

Její oči modře svítí jako pomněnkové kvítí.

Smyslné rty,lačná ústa jsou dle mého gusta.

Úsměv to je její zbraň,dodává jí sexy šarm.

Láska z této dámy sálá,každému jí ráda dává,

křivky těla má jak chtěla,ženu krásnou to zní dělá.

Upřímnost jí není cizí,proto ode mě vždy slyší:

MILUJI TĚ ALIŠO !!

Roman Matějka

♥

Chtěl bych touto cestou poděkovat své přitelkyni pro kterou bych snesl modre z nebe ale to co mi dá, to se nedá vyčíslit. Miluji tě celým svým srdcem a děkuji, že mi přivedeš dceru na svět. Termín měl být na Valentýna, ale i o den dříve se to počítá. Díky tobě můj život dostal smysl. Miluji tě Pavlinko Krannichova.

♥

Vzkaz je od Alexe pro Kristýnu.

"Má nejdražší, nejmilovanější Kristýnko, přijmi moje blahopřání a polibky k Valentýnu, dni lásky a zároveň k výročí dvou let kdy jsme spolu. Jsi pro mě vším, po čem jsem toužil a mnohem víc.

Miluji Tě ! Navždy tvůj, Alex"

♥

Pro : Ondřej Škola

Jsi tak výjimečný muž,

kterého si může přát každá žena.

Tak výjimečný , že si zasloužíš vyznaní lásky každý den.

Díky tobě jsem lepším člověkem.

Díky tvé lásce jsem skutečně šťastná.

Miluji tě z celého srdce nejen tento den , ale každou minutu svého života. (přeji ti krásného Valentýna)

Barbora Brůnová

♥

Valentýnský vztah svému příteli Pavlovi:

Psal se den 19.3.2017 asi něco kolem v půl 2 ráno a svedl nás dohromady osud, za který jsem moc věčná.

Dali jsme si pár drinků, pěkně jsme si popovídali a už jsme se od sebe nehnuli.

Naše láska se vyvíjela a vyvíjí tak, že to bude rok, co jsme spolu a doufám, že to bude trvat ještě hodně dlouho.

Jsi chlap, který mi přišel do cesty a už z té cesty neodešel a naše cesta se dostala do takové fáze, že jsem Ti řekla – ANO VEZMU SI TĚ.

Jsi chlap mého života a Miluji Tě. Tvoje budoucí milující žena Táňa

Taťána Katonová

♥

Vzkaz od Dany-Mirkovi

Na "stará kolena"jsem našla lásku…člověka,který mě miluje takovou -jaká jsem…člověka,který mě zachránil tak-jak se jen člověk zachránit dá…vážím si tě a miluju tě…

♥

Valentýnský vzkaz pro manžela - Mirek Kylíšek

Miláčku, v březnu to bude už 10 let co jsme spolu. Jsem ráda, že jsem tenkrát s tím kinem souhlasila. Nezískala jsem tím totiž jen manžela a skvělého tátu našich dvou synů, ale hlavně dobrého přítele, kterému můžu cokoliv říct, a kterému nikdy nedokážu lhát. Vím, že jsme si prošli nejedním problémem, který naším vztahem otřásl a někdy to chtělo se opravdu hodně snažit, aby jsme to ustáli. Ale díky každému z nich je náš vztah ještě pevnější. A když kolikrát venku vidím ty babičky s dědečkama, jak i po tolika letech se k sobě dokážou mít krásně a vyjádřit si city polibkem nebo pohlazením, tak doufám, že i my takhle jednou skončíme. Jen s tebou chci trávit každé chvíle, ať už hezké či ošklivé. A jen s tebou chci zestárnou a zemřít. A i přesto, že už nemáme tolik času jen na nás dva, tak má láska k tobě se nezmenšila ani o kousek. Miluji Tě a vždy budu za nás dva a za naši rodinu bojovat.

Tvá manželka Petra

♥

Valentínsky odkaz pre Vlastíka z Karvinej

Na vyznanie pre Vlastíka

nie je žiadna metodika.

Bez návodu na môjveru,

myšlienky sa ťažko derú.

Bez návodu, smernice,

dám Ti božtek na líce.

Len to je stratené, čoho sa vzdáme..

tak ma pevne drž, my to spolu dáme :)

♥

Jsi můj přítel, jsi moje spřízněná duše, jsi moje vrba, které se můžu vyzpovídat, jsi moje skála o kterou se můžu opřít, když potřebuji, jsi moje láska, jsi báječný táta našich holčiček, jsi můj manžel už skoro 6 let. Jsi pro mě ten nejdůležitější muž na světě, ale už jenom pár týdnů, pak se budeš o prvenství dělit s naším synem. Miluji Te

Přání pro Ondřeje Duchoně od jeho manželky

♥

Princezničko moje milá,

posílám ti vzkaz.

Aby jsi stále krásou hýřila

a naši lásku nám nikdo nečmajz.

Od Patrika Šimůnka pro Dominiku Výbornou

♥

Toto přání posílám jednomu úžasnému chlapovi: Je to můj manžel Petr Šrámek.

Přání posílá Marcela.

♥

LÁSKA

Nás svedla náhoda jen pouhá,

a já jí za to vděčná jsem,

konečně vím, co je to něha,

a jsem štastná, že se milujem.

Za těch šest let co jsme spolu,

mám Tě ráda čím dál víc,

a nic nebrání přece tomu,

že milujeme se bez hranic.

Hádky a spory pro nás nejsou,

my uznáváme mír a klid,

vše řešíme cestou schůdnou,

a proto je nám čím dál líp.

V dobrém i ve zlém životem kráčíme,

lásku si společně oba dva chráníme.

Našla jsem lásku, našla jsem Tebe,

jsi pro mne štěstí, co spadlo z nebe.

V den svatého Valentýna políbení posílám,

a to všechno milý Petře, protože Tě ráda mám.

Tvoje Marcela

♥

Na Valentýna nehrajeme, každý den se milujeme, na wellness si vyjedeme, zasloužený relax užijeme. Každý den DĚKUJU za to, že Tě mám.

Pro manžela Michala od Lenky a dětí

♥

Valentýnský vzkaz pro manžela Martina

Děkuji Ti za krásných 30 let plných lásky a děkuji Ti za to že se snažíš slpnit všechna moje přání. Jsem ráda, že jsi.

Marie Ďásková

♥

Milovaný Tomáši. Dnes 14. února je to přesně 1966 dní ode dne, kdy jsme se poznali. V ten den, kdy jsme se poprvé podívali jeden druhému do očí neviditelné kouzlo otevřelo naše srdce. V ten den vzniklo krásné přátelství, které se rychle proměnilo v lásku. Byl jsi mým zachráncem záchranářem, přes všechny bouřky jsi mě celé roky pevně držel za ruku, učil mě tančit v dešti, miloval mě a tím mě dělal šťastnou. Přála bych si, abys mě nikdy nepouštěl. Abychom dál šli naší společnou cestou, vychovali jsme všechny naše děti tak, abychom na ně mohli být pyšní a abychom si jednou při západu slunce ruku v ruce mohli říct, že to všechno opravdu stálo za to.

Přeji Ti krásného Valentýna.

S láskou Danka

♥

Pro Libora od Terezy

Náš vztah a společný život je utvořen tou největší láskou, ze které kdy mohl vzniknout. Nemůže být na světě nic silnějšího a pevnějšího než my dva společně. Jsem neskutečně šťastná a ráda, za to že tě mám. Ať každý den, který můžeme být spolu, stojí za to!!!! Přeji ti krásného Valentýna

♥

Přání pro Pavla Sirokého. Chci ti poděkovat za ty krásne roky co jsme spolu, za to že jsme se poznali a jsme tu jeden pro druhého. Za lásku co mi dáváš, za něhu, za tvoji blízkost i za radost a za to kým jsi. Jsi pro mě vším, jsi hvězdou zářící na obloze, jsi měsícem plujícím oblohou, jsi láskou, kterou nade vše miluji. Jsi obrazem, který pohladí když to potřebuji. A tak ti tedy popřeji krásného Valentýna a ještě moc s tebou takových nejkrásnějších okamžiků v životě.

Petra valentova

♥

Vzkaz pro manželku Marii

Je to již přes 30 let, co jsi mi změnila v lepší svět.

Děkuji Ti hrozně za to.

Ty jsi prostě moje zlato.

Martin Ďásek

♥

Píši Ti jen krátce, že Tě moc mám rád.

Chceš-li o tom vědět více, řeknu Ti to sám.

Krásný Valentýn !

František Strouhal

♥

Pro Svatopluka Baráka

Ráno nesnídám – myslím na tebe

Odpoledne nejím – myslím na Tebe

Večer nejím – myslím na Tebe

V noci nespím – mám hlad!!!

Soňa Nováková

♥

Od Honzy pro Janičku

Dnešní den Ti na mou věru, musím napsat, že Tě žeru!

♥

Od Bonbonka pro Koťátko

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít…a potkat se jednou a najít se navždy. A to se stalo nám Koťátko moje. Potkali jsme se, zamilovali, stvořili dceru a zasadili strom. Společně budujeme naše hnízdečko lásky. A máme obrovské štěstí, protože se milujeme, proto jací jsme, nebo spíš i přes to jací jsme.

Tvůj Bonbonek

♥

Pro mého manžela Tygra

Čím jsem starší, tím víc tě miluji a také si víc a víc uvědomuji,

že nejdůležitější v životě je LÁSKA !

LÁSKA dává žítí smysl a je nádherné, že mohu být s tebou! :-)

DĚKUJI TI !

Tvoje SOFIA

♥

Pro Janu Karáskovou

Jano, tobě patří tento svátku den,

a proto mnou sled veršů je ti předurčen,

tvé jméno je světlem v temnotách,

jež září v paprsků něžných šlápotách,

jsi ženou jdoucí za svým osudem,

jak zvykem v milé tvé tváři a s úsměvem

poradíš všem s láskou, slovem pohladíš,

tam, kde jiní v kolena svou myslí klesaj

jsi tančící vílou úplňků měsíčních nocí,

jsi ženou tajemných ženských mocí,

jsi trvalkou jarních kvetoucích luk,

jsi tou, co chtějí pomoci ode všech muk,

jistě ve svém srdci něžnou touhu skrýváš

a ve snech prosby k hvězdám míváš,

ve víru tance se vznášíš jak ptáků let,

jak pravím, jsi půvabem růže květ,

tvoje kroky jsou večerní chůzí laní,

tvá mluva je šepotem vánku zdání,

když zamáváš při loučení, tvé ruce promluví,

tu ve vzpomínkách stýská si -dům holubí,

tvé oči stále září v oslnivém jasu,

jak slunce v úsvitu procitáš v ranní krásu,

nechť ti plné zdraví i nadále přeje

a pohoda v tvé líci stále se skvěje!!!

Jaromír Slavíček

♥

Vzkaz bych ráda věnovala manželovi:

Milý Jurášku, ráda bych Ti prostřednictví novin neboli médií věnovala tento osobní Valentýnský vzkaz:

Vážím si, všeho co pro mne a naši dceru děláš, ikdyž Ti to každý den neříkám. Obdivuji jak jsi pracovitý a vynalézavý člověk. Jak z každé maličkosti dokážeš vykouzlit něco překrásného. To, že jsi muž a nezapomínáš na žádné výročí, svátky ani narozeniny se také cení. Jsi skvělý manžel, suprácký tatínek a určitě partner na celý život. Nejvíce si na tobě cením tvé upřímnosti a to že při mne a rodině vždy stojíš ať se děje co se děje. Děkuji za to že jsi a přeji krásného Valentýna.

Miluji Tě, tvoje manželka Katka

♥

Pro mého Petříka

Bude to již čtvrtým rokem,

co Valentýna máme tu skokem.

Ač vím, že tento svátek neslavíš,

však ty ode mne, krásných slov nyní uslyšíš.

Nejsem žádný básník, to já vím,

ale snad Tě aspoň překvapím.

Jsi ten, pro kterého mé srdce hoří,

Tvé oči jsou snad vládci moří,

vlasy jako vlnky na hladině,

prohrabávat, to baví mě.

A rty Tvé,

často tak krásně probouzí mě.

Ale to nejdůležitější, co však máš,

v sobě své srdíčko ukrýváš.

Cestu k němu já vím, že mám

samou vděčností Ti i já své srdce přenechám.

Tuto krátkou báseň ukončuji,

ale to nejdůležitější Ti říci ještě musím.

Miluji Tě i přes neshody,

ke kterýmž nacházíme návody.

Láska naše však vždy vše překoná

a my cestou svou společnou,

jdeme zase dál a dál,

protože láska, ta sílu má.

Od Tvé lásky Sandry

♥

Sophio, láska je nejvíc. Stále Tě miluju!

Carlo

♥

Vzkaz je určen mé manželce Katce od manžela Jirky.

Přeji ti krásného Valentýna Kačenko. Moc tě miluji a moc se těším na srpen na miminko

Tvůj milující Jurášek

♥

Naše milovaná Verunko,

posíláme náš zamilovaný vzkaz tobě, protože právě před čtyřmi měsíci jsme se do tebe neskutečně a bezmezně zamilovali.

Vstoupila jsi do našeho života a rozzářila ho jako to nejzářivější letní sluníčko.

A i když to není vždycky jen růžové, tak po každé probdělé noci přijde nové ráno a pohled do těch tvých krásných modrých očíček a tvůj nádherný úsměv nás zase okamžitě nabije energií.

Milujeme tě!

Milujeme tě tak strašně moc, že se to ani slovy nedá vyjádřit..

Navždy tvoji- maminka a tatínek

♥

Janě

Vidíš, že stárnu, hůř slyším, hůř vidím, občas provedu "nesprávné výkony", … a Ty mi na to říkáš: Stejně Tě miluju!" Já taky!

Josef

♥

Honzí, nikdy se nemá říkat nikdy. Ale já opravdu nikdy necítila, že si s někým rozumím jako s tebou. Nikdy jsem neviděla nikoho, komu by víc slušely šedivé vlasy. Nikdy mi ničí děti nepřišly tak milé jako ty moje. Nikdy jsem neměla s partnerem stejný vkus na knížky i filmy. Nikdy jsem se už nechtěla znovu vdávat. Nikdy… Dokuds mi nevstoupil do života ty.

Krásného Valentýna. Miluju tě.

♥

Pro Leničku Dlouhou

Miluji tebe, tvé oči,

když koukáme na sebe.

Jsou modré jak nebíčko,

pro tebe mi bije srdíčko.

Ty jsi moje Lenička,

žena mého srdíčka.

Na Svatého Valentýna přeje tvůj Lukáš

Lukáš Uhlíř

♥

Honzi, jsem ráda, že jsem si tě přesně před 3 roky odvezla z nádraží k sobě domů a už si tě tam nechala na pořád. Miluju tě čím dál víc, ty můj Valentýne.

Tvoje Ivet

♥

Můj vzkaz je určen pro Honzu, se kterým jsem už 10 let a je to čím dál lepší

Když se usměješ

i led roztaje

a v létě mě zase zebe,

ukázal´s

mi schody do ráje

a jak vypadá nebe.

Když pak zesmutníš,

obloha potemní

a zmizí všechna světla,

dychtivě čekám,

až se rozední,

co hezkého bych řekla.

Bez tebe

není svět růžovej,

bez tebe láska bolí

na mě se

chlape teď podívej

.....

nebo tě vezmu holí

♥

Pro mého jedinečného manžela Petra

To co mám na srdci,to slova říct nemohou.

Já vážím si toho,že jsi mou oporou.

Mám hrozně ráda Tvé něžné doteky,

já ve Tvé náručí,chci usínat navěky.

Vždycky mi pomůžeš, když smutno mám na duši,

jak moc Tě miluji to málo kdo vytuší.

Jsi jako rytíř,co kryje mi záda,

já Tebe napořád už budu mít ráda.

Jsi mou jistotou,bezpečím a oporou v každé chvíli.

Dnes,zítra,navždycky!

Miluji Tě a budu Tě milovat každý den,týden,rok našeho společného života.

Krásného Valentýna Ti přeje Tvoje Danuli

♥

Miláčku můj , jsi to nejcennější, co v životě mám. Jsem vděčná za to, že jsi mi vstoupil do života a udělal ho šťastnějším . Miluju tě z celého srdce a už si bez tebe nedokážu představit jedinný den. Vím, že mě miluješ , vážím toho . VÁŽÍM SI TEBE ! MILUJI TĚ

Pro Petra Beznosku od Veroniky

♥

Od Jirky pro svou drahou polovičku Věrku

Ahoj lásko,

Právě dnes nastal ten výjimečný den,

kdy musím jít s pravdou ven.

Jsme manželé už 30 let,

a pořád se kolem nás točí celý svět.

Když se nám tehdy narodilo naše první dítě,

oba jsme se o něj starali svědomitě.

Proto nám nezbýval čas na společné chvíle,

avšak nevzdali jsme se našeho cíle.

Děti už nám vyrostly,

dokonce nás přerostly.

Na čele máme pár vrásek,

a na kalhoty nepotřebujeme žádný pásek.

A já Tě Miluji čím dál víc,

a se vším ti vždy půjdu vstříc.

Pusu ti z lásky posílám,

večer s tebou rád společné usínám.

♥

Jsem Anděj co Tě dostal na povel,

ale mám-li Tě vzít do nebe,chci Tě celýho jen pro sebe!

MILUJI TĚ Kocourku, tvoje Blanche

♥

Zasílám Vám svůj vzkaz pro svou drahou polovičku. Od Michala pro Marťu.

Ahoj miláčku,

Už spolu žijeme nějaký ten pátek,

a právě dnes má Amor svátek.

Všechno co jsem ti do teď mohl dát,

byla událost – že se chci tvým manželem stát.

A ty jsi mi řekla své ano,

v duchu jsem si říkal YES krásná dámo.

Pak jsem se rozbrečel radostí,

jsem tak trošku dobrák od kosti.

Teď už nás čeká společná cesta životem,

s tvým kulinářským uměním a výborným rizotem.

Co víc bych si mohl jen přát?

než s tebou každá ráno vstát.

I LOVE YOU

♥

Posílám své přání mému manželovi Jirkovi.

Jedinečnost se v Tobě skrývá

I přes chmury Tvé

Radostí naplnil jsi život můj

Kéž vydrží naše manželství

Až do konce věků

♥

Dnes je svatý Valentýn

Den je plný lásky

Miluji tě čím dál víc

Nedělej si vrásky

Pro Pepina od Janci

♥

Posílám valentýnský vzkaz své přítelkyni Kačence

Je to přesně rok, 14.2. jsme se poznali a z obyčejného dne se stal den který mi změnil celý život. Okouzlila si mě, zamiloval jsem se a přesto že jsme bydleli skoro 200km od sebe, dnes už žijeme spolu. Jsem tak šťastný že konečně vedle tebe mohu každý den usínat.

Přeji ti krásného valentýna Kačenko tvůj Martin

♥

Milánku, posílám Ti touto cestou vřelé díky, že jsi se mnou nádherných

30 let, jsi pro mě všechno, moc si Tě vážím a s láskou objímám!!!

!!! Miluji Tě!!!

Tvá Pájka

♥

Přání by bylo pro moji lásku a budoucího manžela

Když jsme se narodili, naše duše byli rozděleny. Na cestě životem nás učili všemu, na tomto světě. Když přitažlivost jsme poznali, učili jsme se dál vzestupům i pádům, abychom poznali tu pravou lčsku. Přišla, když už ani jeden z nás nedoufal, ta krásná, ničím nerušená láska, kdy k sobě chováme úctu, respekt, sounáležitost.To je pravá láska a rozdil přitažlivosti.Až pak jsme pochopili, že naše rozdělené duše při narození se našly v naší společné lásce. Jsme jen my dva, milujeme se. Děkujeme tak, že tady můžeme být a vydat se na společnou cestu životem. Krasného Valentýna všem zamilovaným a mé nejveětší lásce jménem František Kozmon.

Moc tě miluji, s lšskou tvoje Květa

♥

Posilám vzkaz manželce Andreji Škrobákové

Líbí se mi, jak se směješ,

na duši mě tím hřeješ,

hrozně moc tě miluji

a věrnost ti slibuji.

Krásného Valentýna, miláčku.

Ti přeje Jirka