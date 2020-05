"Výroba vozů v českých závodech společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi a Kvasinách se dle aktuálního plánu vrátí ke třísměnnému režimu od 11. května. Poprvé od ukončení odstávky poběží i v noční směně," sdělila mluvčí společnosti Martina Gillichová.

Provoz v závodech v závodech automobilky na východě Čech v Kvasinách a ve Vrchlabí utichl 18. března. Původní pauza ve výrobě měla trvat jen do 6. dubna, ale 27. března firma uvedla, že se prodlouží do 14. dubna. Dne 1. dubna pak rozhodla, že odstávka potrvá do 6. hodiny ráno 20. dubna. Jen týden po tomto oznámení se však zaměstnanci dozvěděli, že se do práce vrátí až 27. dubna.

Provoz se znovu rozjel 27. dubna. Kvasinskému závodu však chybělo velké množství pendlerů, kteří v něm pracují, a to kvůli přísným opatřením na hranicích. Jelo se pouze ve dvousměnném provozu. Jak česká, tak polská strana pak opatření pro pendlery zmírnily, což umožnilo jejich návrat do práce.