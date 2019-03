Jičínské hráčky v základní části zopakovaly sedmé místo z loňské sezony. Ve čtvrtfinále sice 0:4 prohrály, ale výkony které předváděly, musely diváky bavit. Vše řídila hrající trenérka a kapitánka Gabriela Žůrková, která společně s Anet Jarolímovou a Krystínou Bachmaierovou utvořily nejproduktivnější útok soutěže. Sezonu tak na východě Čech mohou hodnotit kladně.

Jak hodnotíte uplynulou sezonu, kde jste po základní části skončily na sedmém místě?

Sezona to byla v jistém směru dobrá. Tím, že se nám kádr obměnil, tak vždy trvá, než si vše sedne, což se taky projevilo na ztrátách bodů s lehčími soupeři, ale herně nebyla naše hra špatná.

V play off jste nestačily na Tigers Praha, kterým jste podlehly 0:4 na zápasy, přesto byly domácí zápasy vyrovnané. Co rozhodovalo právě v domácích duelech?

Domácí prostředí je vždy velká výhoda a naši diváci byli skvělí. Zápasy venku se nám absolutně nevydařily a jsem ráda, že před domácím publikem jsme ukázaly hezkou hru. Bohužel to nestačilo na výhru, ale za tyto dva zápasy se celý tým nemusí stydět. Rozhodlo větší štěstí soupeřek.

Domácí zápasy byly reklamou na florbal, jak moc mrzelo, že se sérii nepovedlo vrátit do Prahy?

Určitě nás to mrzelo, jelikož naše hra byla dobrá. Jak už jsem zmínila, tým je první sezonu pospolu a sehrává se a věřím, že další sezona může být úplně jiná a s lepším koncem.

Se spoluhráčkami Anet Jarolímovou a Kristýnou Bachmaierovou jste utvořily nejúdernější útok extraligy, jak se vám společně hrálo?

Musím říct, že naše lajna si celkově sedla parádně. Nutno říct, že to je zásluhou celé lajny, protože naše obránkyně nás hezky podporovaly a nám v útoku se pak hraje uvolněně, což se taky projevilo. S holkami se známe z předchozích týmu a z reprezentace, takže sehrání bylo snadnější a jsem za to ráda.

Anet Jarolímová byla celkově druhou nejproduktivnější hráčkou základní částí, co říct k jejím výkonům?

Anet je už několik let známá svou produktivitou v útoku a jsem ráda, že se jí po pauze v extralize znovu podařilo ukázat, že je to hráčka na svém místě a že ještě nepatří do starého železa.

Skončily jste stejně jako loni na sedmém místě, ale ve hře byl vidět posun. V čem jste se zlepšily tak, že jste hrály i s týmy ze špičky vyrovnané partie.

Do týmu přišlo hodně zkušených hraček, což se právě projevilo na zápasech s těžším soupeřem. Jsou to hráčky co mají hodně za sebou jak v klubech, tak i v reprezentaci, a to dává klid celému týmu. Rozhodně je priorita tyhle zkušenosti dávat do zápasu, když se body nesmí ztrácet a tam ukázat jakou má kádr sílu.

Vypadá to, že se extraliga v Jičíně po pěti letech zabydlela a mají o ni zájem fanoušci, což vás musí těšit.

Rozhodně jsem za to ráda. I mně samotné Jičín přirostl k srdci a těší mě, že se nám to tu daří nadále posouvat vzhůru. Budeme rádi, když na nás budou fanoušci chodit nadále a podporovat jako doposud.