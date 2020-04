Dlouho čekali, jak se celá situace vyvine, nakonec však organizátoři legendárního motocyklového závodu 300 zatáček Gustava Havla museli předběžně 58. ročník odložit na srpen.

Michal "INDY" Dokoupil (na snímku) vyhrál v loňském roce kategorii Moto 3. | Foto: Roman Vlačiha

Nikdo neví, jak dlouho nouzový stav v České republice kvůli šíření koronaviru potrvá. Proto je odložení 300 zatáček Gustava Havla, které se měly jet o víkendu 23. a 24. května, správné rozhodnutí. Hořický automotoklub uvažuje o tom, že by se mělo závodit v náhradním termínu 15. a 16. srpna, kdy se v Hořicích tradičně koná Česká Tourist Trophy a seriíál IRRC (Neoficiální mistrovství Evropy jezdců na přírodních okruzích). ,,Tím pádem by došlo ke zrušení ČTT v její předpokládané podobě a v rámci odloženého závodu 300 ZGH by připadaly v úvahu následující třídy: 125 SP; 125 GP/Moto3 + 250 Open; Supermono + Supersport 300; Supertwin; IRRC Supersport (2 závody); IRRC Superbike (2 závody)," stojí v prohlášení organizátorů. Avšak muselo by být splněno hned několik podmínek, tou hlavní je, že by se v tu chvíli mohly konat sportovní a kulturní akce u nichž se očekává velký počet diváků. Hořické Zatáčky jsou totiž jednou z nejnavštěvovanějších akcí v Královéhradeckém kraji.