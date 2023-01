Královští sokoli hráli s vysoce favorizovaným soupeřem dlouho vyrovnanou partii, kterou pro sebe rozhodli domácí až v závěrečných minutách duelu.

A pak že to nejde. Sokoli v poháru odstavili USK Praha a zahrají si čtvrtfinále

Pardubice (v bílém) - Hradec Králové 71:65.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček„Těžko se mi to hodnotí, protože si myslím, že zápas se dal vyhrát. První poločas byl vyrovnaný, hráli jsme dobře, ale ve druhé půli nás Pardubice zaskočily zónou. Nejsme ještě sehraní a nebyli jsme na to úplně připraveni. Tam se utkání trošku zlomilo, mírně nám uteklo a pak už si to Pardubice hlídaly. Při trošce štěstí to pro nás bylo hratelné,” uvedl hradecký lodivod Lubomír Peterka.

I přes porážku jeho tým ukázal výkonnostní zlepšení. „Já zápas hodnotím velice kladně, neboť jsme se dokázali vyrovnat jednomu z nejlepších týmů nejvyšší soutěže. Po změně stran nás ale domácí zaskočili zónou, s níž jsme se nebyli schopni vyrovnat a bohužel jsme prohráli,” shoduje se s trenérem Tomáš Dvořák, dvacetiletý mladík v týmu Královských sokolů.

Kooperativa NBL – 21. kolo

BK KVIS Pardubice - Královští sokoli Hradec Králové 71:65 (19:19, 39:35, 52:48). Body: Pekárek 21, Rikić 16 (10 doskoků), Šafarčík 8, Burda 6, Čolak 6, Štěrba 5, Vyoral 4, Neal 3, Potoček 1, Švrdlík 1 – Prskalo 15 (10 doskoků), Solević 15 (10 asistencí), Šturanović 15, Škranc 9, O. Peterka 5, Goga 4, Dvořák 2. Rozhodčí: Baloun, Linhart, Výborný. Trojky: 7:8. Trestné hody: 27/20 – 13/7. Doskoky: 45:31. Fauly: 20:22. Diváci: 2315.