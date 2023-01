Tím ovšem krize hostů nekončila, třetí čtvrtinu totiž prohráli 4:27! Východočechům se navíc zranili Michal Svojanovský a také Lamb Autrey, který špatně došlápl a má poraněný kotník.

„Chystali jsme se na začátek, přesto jsme ho nechytli. Pak jsme se dostali do hry, dokonce jsme vedli, ale přišla nepovedená pětiminutovka a bylo to o dvacet. Navíc se nám nepovedl ani vstup do druhé půle a bylo po zápase. Zranili se Svojanovský, Autrey a už jsme proti rozjetému Nymburku neměli jak reagovat. Zdravotní problémy se na nás letos lepí. My přijeli vyhrát, protože se Nymburku nedařilo, ale teď ukázal, že se zase vrací. Musíme se zkoncentrovat na další duely, hlavně na ten důležitý se Slavií,” hodnotil hradecký kouč Lubomír Peterka.

Zkusí Sokoli po překvapivé výhře v Děčíně zaskočit i hegemona posledních sezon?

„Nehráli jsme koncentrovaně v obraně a ani v útoku. Neplnili jsme, co jsme si řekli. Chtěli jsme se odpíchnout od výkonu v Děčíně, ale vůbec nám to nešlo. Bylo to zapříčiněno i dobrou obranou Nymburka. Když jsme se dotáhli, tak oni přitvrdili a opět to šlo v jejich režii. Věděli jsme, že nejsou úplně v pohodě, ale pořád je to Nymburk. Vědí, jak hrát a mají spoustu dobrých basketbalistů. Hráli sebevědomě a my se jich asi zalekli. Musíme se dát do kupy a dál na sobě makat,” uvedl křídelník Sokolů David Škranc.

Kooperativa NBL – 18. kolo

Era Basketball Nymburk - Královští sokoli Hradec Králové 101:59 (25:19, 54:35, 81:39). Body: Watson 18, Sehnal 15, Kovář 12, Rylich 10, Tůma 10, Jenkins 9, Palyza 9, Kříž 7, Váňa 5, Benda 4, Novák 2 - Šturanović 15, Škranc 14, Autrey 11, Dvořák 8, Vondra 7, Kalný 2, O. Peterka 2. Rozhodčí: Baloun, Karafiát, Bohata. Trojky: 8:6. Trestné hody: 15/9 – 18/11. Doskoky: 43:32. Fauly: 19:19. Diváci: 300.

Další výsledky: Pardubice – Olomoucko 108:70, Brno – Opava 76:95, USK Praha – Ústí nad Labem 76:80, Ostrava – Děčín 87:78, Slavia Praha – Kolín 90:88 po prodloužení.

Aktuální tabulka

1. Brno 18 14 4 1565:1431 77.8

2. Nymburk 18 12 6 1571:1397 66.7

3. Děčín 18 12 6 1434:1368 66.7

4. Kolín 17 10 7 1394:1386 58.8

5. Pardubice 18 10 8 1447:1352 55.6

6. Ústí n. L. 18 10 8 1526:1449 55.6

7. Opava 18 10 8 1494:1456 55.6

8. Ostrava 18 9 9 1514:1546 50.0

9. USK Praha 17 7 10 1309:1295 41.2

10. Slavia Praha 18 5 13 1413:1502 27.8

11. Olomoucko 18 4 14 1419:1603 22.2

12. Hradec Kr. 18 4 14 1248:1549 22.2