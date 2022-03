USK Praha – Královští sokoli Hradec Králové 104:84 (26:16, 48:42, 70:63). Body: Mangas 30, Bátovský 27, West 14, Fuxa 10, Macháč 10, Štěrba 6, Farský 5, Vlk 2 – Pešakovič 24, Pavlovič 14, Škranc 13, Sedmák 12, Vujovič 6, O. Peterka 5, Goga 4, Stamenkovič 3, Šoula 3. Rozhodčí: Vošahlík, Kurz, Nejezchleb. Trojky: 11:8. Trestné hody: 14/13 – 22/18. Doskoky: 32:18. Fauly: 19:19. Pět osobních chyb: 0:1 (Goga). Diváci: 154.

„Domácí od začátku vedli a byli lepší. V první půli jsme měli problémy se vypořádat s jejich agresivitou. Brali nám míče, bylo to rychle o 14 bodů. Tam jsme neměli co nabídnout. Po přestávce jsme se sebrali a vypadalo to, že bychom se mohli dotáhnout, ale USK si udržoval zhruba osmibodový náskok. Poslední dvě minuty jsme prohráli o dvanáct a skončilo to, jak to skončilo,“ hodnotil duel hradecký kouč Lubomír Peterka.

„USK si výhru zasloužil, hrál agresivně, úplně jinak než u nás. My se s tím neuměli vypořádat. Skončilo to o hodně, ale byl to zápas, kdy jsme se přiblížili na tři čtyři body a nedali jsme otevřené střely. Musíme se z toho oklepat a jít dál,“ pronesl Peter Sedmák, pivot Královských sokolů.

V průběžné tabulce je Hradec stále sedmý, ale osmí Pražané se mu přiblížili na rozdíl jediné výhry. Ve středu je na programu 11. kolo. Východočeši se od 18 hodin představí na palubovce mistrovského Nymburku.