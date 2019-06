Ty nejaktivnější školy mají každý rok možnost vyhrát i hlavní cenu, kterou je poukaz na sportovní vybavení v hodnotě až 60 000 korun. Ve čtvrtek 13. června proběhlo v trampolínovém centru HOP Arena Praha slavnostní předání hlavních cen 35 školám, které si rozdělily poukazy v hodnotě 1 000 000 korun.

V uplynulém školním roce se do projektu zapojilo celkem 1262 škol. Třetina z nich splnila podmínky pro losování hlavních cen od společnosti Hervis Sports. Dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor vylosoval 35 vítězných škol, které získaly poukaz na sportovní vybavení v hodnotě od 10 do 60 tisíc korun. Ty využijí na nákup vybavení do svých tělocvičen. Mezi pomůcky, které si mohou školy díky výhře pořídit, patří například činky, dresy, cvičební podložky či pomůcky na míčové sporty.

Na finanční odměnu se mohou těšit i dvě školy z Královéhradeckého kraje – ZŠ Hořice Žižkova (okres Jičín) 20 tisíc korun, CZŠ Borohrádek (okres Rychnov nad Kněžnou) 10 tisíc korun.

„Z výhry máme obrovskou radost, moc nás to potěšilo. Vůbec jsme nečekali, že se také na nás usměje štěstí. Bereme to jako poctu. Finanční prostředky využijeme na dovybavení kabinetu tělocvičny, k nákupu dresů, pomůcek pro kolektivní sporty a gymnastiku,“ raduje se Jan Sezima, ředitel hořické základky.

Slavnostní předání cen proběhlo v trampolínovém centru HOP Arena v Čestlicích za přítomnosti předsedy ČOV Jiřího Kejvala, partnerů projektu a sportovních ambasadorů, mezi nimi například šermíře Jiřího Berana nebo basketbalistky Ilony Burgrové. Děti i učitelé z vylosovaných škol si mimo oficiální část mohli zasoutěžit na překážkové cestě ninja bojovníka s dalšími ambasadory projektu motocrossařem Petrem Pilátem a skokanem do vody Michalem Navrátilem. Ten si výběr místa nemohl vynachválit. Žákům hned ukázal, jak skákat salta do molitanu. „Trampolíny miluju celý život. Celá akce se povedla na jedničku. Sportovali jsme, závodili s dětmi i mezi sebou navzájem s ostatními ambasadory. Byl jsem nadšený,“ řekl Navrátil.

Program doplnila také exhibice skokanských reprezentantů z oddílu Sokol Kampa Praha, jehož členové budou již za pár dní závodit na Olympiádě dětí a mládeže v Libereckém kraji. Neformální způsob předávání si pochvaloval i sportovní manažer projektu Štěpán Janáček. „Učitelé i děti se sem sjeli z celé republiky. Jsem moc rád, že si kromě oficialit mohli akci také užít a že se potkali se sportovními osobnostmi. Výběr místa v trampolínovém centru byla trefa do černého. I učitelé se vyřádili do sytosti,“ zhodnotil Janáček.

Kromě 35 výherních škol se i všechny ostatní zapojené mohou už 29. června těšit na Olympijské diplomy a Odznaky všestrannosti, které žáci získají díky svému celoročnímu zapojení v Sazka Olympijském víceboji.

Sazka Olympijský víceboj je společný projekt Českého olympijského výboru a Sazky. Jeho cílem je ukázat dětem sport jako přirozenou součást zdravého životního stylu. Školy si mohou vybrat, zda budou s žáky plnit disciplíny Olympijského diplomu vhodné pro 1. stupeň ZŠ a pomohou jim tak vybrat sport, pro který mají přirozený talent, nebo se zapojí do Odznaku všestrannosti, jehož disciplíny rozvíjejí sportovní všestrannost. Každý rok se zapojí přes 150 000 žáků z celé ČR.