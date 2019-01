Výhra přiblížila Jičín postupu do play off!

Jičín - Zvládly to! Jičínské florbalistky si připsaly důležitou výhru vzhledem k postupu do play off. Na domácí palubovce porazily Olomouc 6:3 a v tabulce jí odskočily na rozdíl pěti bodů.

Vstup do utkání vyšel lépe hostujícím hráčkám, když se hned v první minutě prosadila Jakubkovičová. S odpovědí přispěchala v 2. minutě Paulovičová. V závěru první třetiny se oba týmy jednou prosadily a do šaten se šlo za stavu 2:2. Poté už přišly chvíle nejproduktivnější hráčky soutěže Anet Jarolímové, která hattrickem rozhodla o jičínském vítězství. Jičín díky výhře i nadále drží šesté místo v extraligové tabulce. KM automatik FBK Jičín – FBS Olomouc 6:3 (2:2, 3:1, 1:0). Branky a nahrávky: 2. Paulovičová (Žůrková), 16. Bachmaierová (Jarolímová), 21. Jarolímová (Bachmaierová), 25. Jarolímová (Kuchařová), 34. Jarolímová (Bachmaierová), 48. Paulovičová (Kuchařová) – 1. Jakubkovičová, 16. Mošťková (B. Suchánková), 40. Reimerová (Slezáková). Fotbalový galavečer uzavřel uplynulou sezonu v Královéhradeckém kraji Přečíst článek ›

Autor: Lukáš Vlk