Hořice – O uplynulém víkendu se na úvod sezony 2016 uskutečnila na Masarykově okruhu Jarní cena Brna. Na startu se samozřejmě objevili také závodníci z Jičínska.

Marek Červený byl spokojený hlavně se zajetými časy a pochvaloval si zimní i jarní přípravu na sezonu: „Sobotní kvalifikace už probíhaly za vcelku klidných podmínek, než byly páteční volné tréninky, protože já, jako jezdec road racingu, se dostanu na okruh zřídka. Po roce jsem jel v Brně, takže to bylo takové rozkoukání, které probíhalo částečně s nervozitou, ale všechno se v dobré obrátilo.

Začaly se zajíždět slušné časy. Loňské časy se letos zlepšily. První závod vyšel nad očekávání dobře, kde se dokázalo zajet druhé místo za Igorem Kalábem, z čehož mám radost. Druhý nedělní závod se znovu povedl, vlastně stejně dobře, kde se opět vyjelo druhé místo za Igorem. Snad vícš než z umístění mám radost z těch časů, které jsme dokázali letos zajíždět, a že proběhlo zlepšení. Myslím si, že zimní i jarní příprava, co se týče jízdy, probíhala dobrým směrem a povedly se dobré výsledky."



Dalším zástupcem okresu byl v Brně hořický Marek Zima. Marek se po roce vrátil ze třídy 125GP zpět do třídy 125 Sportproduction, tentokrát na stroj Cagiva MITO. I přes velké potíže s novým motocyklem si celý tým, „ZEWLA Racing Team" okolo Marka Zimy Jarní cenu Brna užil a celý víkend byl ukončen čtvrtým místem.



Novopacký Antonín Plevák si ve třídě classic do 175cc na stroji JAHA 125cc z roku 1972 z brněnského okruhu přivezl velkou radost. Stejně jako Valentino Rossi se při loňské srpnové velké ceně postavil na stupně vítězů a od Karla Abraháma seniora převzal pohár za třetí místo, který si v nedělním závodě vyjel za druhým Jaromírem Tázlerem a vítězem Milošem Thérem. (dr, re)