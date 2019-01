Jičín – Stejně jako v minulých letech, pořádá atletický klub i letos na sklonku srpna tradiční mítink Jičínské memoriály.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Na Městském stadionu v Jičíně se v úterý 28. srpna od 16 hodin představí přední čeští atleti, především ve vrhačských disciplínách. Ve vrhu koulí mužů a hodu diskem by se na startu měl představit olympionik Antonín Žalský a svůj rekordní výkon mítinku by mohla atakovat rovněž olympionička Jarmila Klimešová. Tradiční účastnicí je Jana Kárníková, nejlepší česká koulařka posledních let a celá plejáda medailistů z republikového mistrovství.



Mítink zahajuje desátý ročník Ceny Jičína v hodu oštěpem žen, Memoriál Dagmar Bosákové-Volfové. O hodinu později je na programu jedenadvacátý ročník Velké ceny Jičína v hodu diskem mužů, Memoriál MUDr. Vladislava Bosáka –Hasana a v 17.30 bude odstartován šestadvacátý ročník Ceny Jičína v běhu na 3000 metrů.



Pořadatelé vypsali peněžní prémie pro nejlepší závodníky. Tak například v disku je rekord memoriálu 49,17 m, za překonání bude vyplacena částka 1000 korun, u rekordu mítinku (62,39) si atlet odveze 2000 Kč.



Kromě těchto disciplín jsou na programu vrh koulí mužů i žen, hod diskem žen, trojskok a skok vysoký mužů i žen a z běžeckých disciplín 800 metrů žen a 300 metrů žactva. Pořadatelé z AC TJ Jičín zvou příznivce královny sportu na jičínský stadion.⋌(peš)