Za pár let možná poznáme další sportovce, kteří se po bok dnes už slavných olympioniků přidají. Leč v cestě na vrchol budou mít oproti svým předchůdcům podmínky stížené. Stačí se jen podívat na situaci ve školství, kterou určuje covidová pandemie a s ní spojená omezení. Ostatně své o tom ví například Tomáš Kulhánek, učitel tělesné výchovy na ZŠ ve Vrchlabí.

V projektu žáci zjistí, kam v ČR dokážou dojít

Tomáš Kulhánek.Zdroj: archiv„Doba je strašně složitá. Vládní nařízení nám ani neumožňují tělesnou výchovu nějak nahrazovat. Můžeme se snažit jen formou projektů. Na druhou stranu víme, kolik toho děti dělají v matematice, v jazycích a dalších předmětech, proto je nechceme ještě víc zatěžovat,“ říká Deníku sám dlouholetý sportovec a prozrazuje formu aktivit, jakou konat lze.

„Možnost vídat se přes počítače a společně cvičit jsme u nás zavrhli. Přišlo nám absurdní poskakovat před obrazovkami. Žákům ale posíláme programy na strečinková či protahovací cvičení. Vše je dobrovolné. Vymýšlíme i projekty s chytrými telefony nebo hodinkami. Když jdou děti do přírody, měří si vzdálenosti a pak nám je posílají, třeba i s fotkou. V rámci jednotlivých tříd se kilometry sčítají a převedeno na Českou republiku žáci zjistí, kam až stihli společně dojít,“ doplňuje Kulhánek.

Na vrchlabské škole se to nadějnými sportovci jen hemží a kdo se udržovat chce, ten tak činí. „S kolegy se o žácích bavíme a víme, že řada z nich nějaký obvyklý režim drží. Pořád se dá trénovat individuálně nebo ve skupince 2+1. I přes všechna ta opatření, někteří dělají to, na co jsou zvyklí. Neumím si ani představit, že by úplně přestali. Horší je to u těch dětí, které v žádném zájmovém kroužku nejsou, jejich činnost prakticky vymizela a vše je na rodičích,“ lituje situace vrchlabský pedagog.

Vrchlabské mládeži pomáhají Vejsplachy

Těšit jej mohou alespoň výborné sněhové podmínky, jaké letošní zima přináší. Třeba na běžky se tak i ve Vrchlabí, zásluhou areálu Vejsplachy, dá zajít.

„Jasně, je to super. Oproti loňsku jsou zde sněhové podmínky skvělé. Lyžovat se tu dá už víc než měsíc na přírodním sněhu. Proto je jen dobře, že si zde i děti mohou zaběžkovat a celkově do přírody vyrazit za turistikou,“ doplňuje Tomáš Kulhánek.

Teď už si jen přát, aby také školství co nejdříve mohlo zase přispívat ke sportovnímu růstu mládeže. Budoucnost si to žádá.