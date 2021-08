Sobota byla naprosto pohodová a vše šlo jako po drátku. Na deseti kurtech se odehrálo vše podle záměru pořadatelů a krátce po 21. hodině byly předány poslední ceny v kategorii dorostenek. Celkem nastoupilo 43 týmů, což je přes 320 aktivních volejbalistů. V kategorii dorostenek (tedy kadetky a juniorky společně) nastoupilo 6 týmu, pořadí: 1. Prasyl Mladá Boleslav, 2. Kometa z Rychnova, 3. TJ Turnov, 4. Sokol Dřevěnice, 5. TJ Jičín kadetky, 6. Tak jsme to složily, nejlepší hráčka Barbora Chaloupková, miss turnaje Karolína Knížková, obě z vítězného družstva.

Kategorie dorostenců (opět kadeti a junioři dohromady) byla lépe obsazená – představilo se 14 týmů a měla velice dobrou úroveň – celkové pořadí: 1. Polaři, 2. Slavia Hr. Králové, 3. Dukla Liberec A, 4. Dukla Liberec B, 5. VK Benátky junioři, 6. Velké Meziříčí A, pořadatele jako hráč nejvíce zaujal Adam Shaker a byl vyhodnocen jako nejlepší hráč.

Mezi mladšími veterány (nad 40 let) hrálo 8 družstev a v sestavách týmů je to jen hemžilo dřívějšími hvězdami českého volejbalu (Škach, Král, Lébl, Jakub Novotný a další). Vítězem téhle prestižní kategorie se nakonec stal tým VŠ Praha.

Pořadí: 1. VŠ Praha, 2. Vichr z hor, 3. Panda, 4. Prasyl Mladá Boleslav, 5. Loko Liberec, 6. Sokol Dřevěnice. Nastoupily i seniorky nad 40 let v počtu čtyř. Pořadí: 1. „V blbým věku“, 2. Pozdní sběr, 3. Litoměřice, 4. Středověk Most.

První polovinu absolvovali i muži z 1. A třídy v počtu jedenácti startujících a jejich usilovaní pokračovalo ještě v deštivé a výrazně chladnější neděli. Do oběda se moc hrát nedalo, teprve zhruba ve 13 hodin začaly mít boje na antuce docela “grády“ a soutěž se dohrály: Výsledky z neděle – muži 1.A třída: 1. Holzterm Dřevěnice, 2. Rumídci, 3. Ústí nad Labem, 4. VK Benátky. Superveteráni nad 50 let (8 týmů): 1. Pivovar Svijany, 2. Medvědi Litomyšl, 3. Nemilosrdná fronta, 4. VČV Hradec Králové, 5.Mnichovo Hradiště, 6.Vedes Jablonec, muži 1.B třída (6 družstev): 1. Praha C, dále bez pořadí. Ženy 1. třída (10 startujících): 1. Holky, 2. Květinky Hronov, 3. Sokol Nusle, 4. Červený Kostelec, 5. Legie Hronov, 6. Nevím, jak se to píše.

Nejlepší hráčkou byla zvolena Lucie Jovanovičová. Za neděli přibylo dalších 24 týmů, tedy dalších zhruba 200 aktivních volejbalistů.

Pořadatelé jsou přes nedělní nepřízeň počasí s prvním víkendem spokojeni. Restartovat celé volejbalové hnutí po dlouhé roční pauze nebylo ani trochu lehké. Kromě profesionálních soutěží se prakticky nehrálo. Zájem o hru byl ale ve Dřevěnici velký, covid volejbalisty neporazil a všichni se už těší na příští sobotu a neděli, kdy bude pokračovat ta pravá volejbalová pouť a bude skutečně maximálně naplněn záměr projektu „Sportuj s námi“. V sobotu 7. srpna se ve volné soutěži – přístupné opravdu všem – představí muži a ženy ve volné soutěži a 68. Volejbalová Dřevěnice bude zakončena v neděli nejoblíbenější a nejvíce obsazovanou soutěží mixů (4 muži + 2 ženy). Stačí se přihlásit přímo v příslušný hrací den v areálu Sokola Dřevěnice.

