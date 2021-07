Volejbalová Dřevěnice bude zahájena v sobotu 31. července a hned v 8 hodin se představí ve společné soutěži junioři a kadeti a také (rovněž v jedné kategorii) juniorky a kadetky. O hodinu později nastoupí veteráni nad 40 let a seniorky stejné věkové skupiny. Krátce po desáté pořadatelé vylosují elitní třídu mužů, tihle borci se na kurt dostanou okolo 11 hodin.

V neděli 1. srpna se začne hrát rovněž v 8.00. Trošku dříve vstávat budou muset superveteráni nad 50 let, muži v I. B třídě (tedy týmy I. a II. ligy a ženy od extraligy po II. ligu). Zhruba v 9. hodin se přidají opět extraligoví muži, kteří budou hrát o ceněnou trofej. Odpoledne bude tradičně patřít semifinálovým bojům, následuje finále.

Pořadatelé, kterých opět nastoupí na 150, hlásí, že jsou připraveni a na všechny účastníky se opravdu těší! ,,Nejvíce by nás potěšilo, kdyby letos přibylo nějakým zásadním způsobem mládežnických družstev. Takže dorostenky a dorostenci – ještě je čas přehodnotit prázdninové plány a 31. července se vydat do Mekky volejbalu. Přihlášky jsou možné ještě přímo v příslušný den do 8.00 přímo na sportovišti," říká ředitel turnaje Václav Nidrle.

A jen pro pořádek – 68. Volejbalová Dřevěnice pokračuje i ve dnech 7. a 8.srpna, v sobotu hrají volnou soutěž muži a stejnou soutěž i ženy. V neděli nastoupí smíšená družstva ve formátu čtyři muži a dvě ženy.