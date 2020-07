Ačkoliv pořadatelé stále ještě nemohou mít naprostou jistotu, připravují se na 67. pokračování největšího tuzemského volejbalového turnaje velice zodpovědně. Už evidují přes 60 přihlášených týmů, což naznačuje, že mezi volejbalisty je hlad po hře, kterou již od března koronavirus škrtí.

V sobotu 1. srpna by se měli dorostenci (junioři a kadety) s reprezentačními lvíčaty a dorostenky (juniorky a kadetky), veteráni nad 40 let a od 11.00 hodin pak elita mužů. Představí se i seniorky nad 40 let.