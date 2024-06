Volejbalisté byli vyhlášení v těchto kategoriích: chlapci, dívky, naděje, talent roku, trenér a rozhodčí. Mezi vyznavače hry pod vysokou sítí mimo jiné zavítali primátorka města Hradec Králové Pavlína Springerová, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Arnošt Štěpánek, předseda Všesportovního kolegia Jiří Pekař, předseda KVS Václav Nidrle, omluveného předsedu ČVS zastupoval člen výboru ČVS Jakub Lejsek, blokař prvoligového áčka TJ Slavia Hradec Králové Michal Hovorka.

Vlastní průběh slavnostního setkání moderoval Václav Pilný, úvodní slovo pronesl Václav Nidrle. Nechybělo poděkování Krajskému úřadu a městu Hradec Králové za dlouholetou podporu i každoroční účast na vyhlášení mladých volejbalistů kraje. V neposlední řadě patří dík všem partnerům KVS i klubům, které se o výchovu mladých volejbalistů starají. Pak již následovalo oceňování, což bylo doplněno prezentací. Restaurace Slávka připravila raut.

Václav Anděl 70 let, Luboš Kraus 85 let, Stanisla Kučera 70 let, Zdeněk Kudrnáč 70 let, Milan Labašta 65 let, František Lilko 70 let, Oldřich Lukavec 75 let, Josef Myšák 70 let, Jaroslav Němeček 60 let, František Pluhař 70 let, Pavel Procházka 85 let, Naďa Skácelová 70 let, Aleš Staněk 80 let, Tomáš Novák 60 let, Jiří Hauf 60 let, Michal Rypl 50 let, Kateřina Veselá 50 let, Milada Zborníková 50 let.