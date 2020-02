Proti sobě hrály trojice, s možností střídání. Vítězové získali právo reprezentovat Českou republiku na dubnovém mistrovství Evropy v rakouském Sankt Antonu. Světová volejbalová federace intenzivně pracuje na tom, aby byl snowvolejbal zařazen jako nový sport zimních olympijských her.

Mistrovství České republiky ve snowvolejbale mělo nečekané vítěze. Mezi muži na sněhu ve Špindlerově Mlýně dominovali Tadeáš Trousil, Jan Mrkous a František Pihera, ženskou část ovládly Ivana Cebáková, Michaela Kulhánková, Anna Širůčková a Magda Králíková. Oba týmy přitom byly až čtvrté nasazené.

Ve skiareálu Svatý Petr se po roční pauze utkalo o republikové tituly jedenáct mužských a osm ženských týmů. A rozhodně se bylo na co dívat. Zejména na mladíky Trousila, Mrkouse a F. Piheru, kteří si poradili se všemi soupeři. Jediný set ztratili v semifinále. V boji o zlato vyřídili i favorizovanou čtyřku D. Kufa, R. Kufa, Bíza, Vála 2:0.

„Získali jsme spoustu nových zkušeností ze sportu, pro nás doposud neznámého. Užívali jsme si každý balon a výborně jsme bránili. S tím se soupeři těžko vypořádávali,“ řekl za nové zimní volejbalové krále Tadeáš Trousil, který se s parťáky automaticky nominoval na dubnové mistrovství Evropy do rakouského Sankt Antonu. „Obrovsky se tam těšíme,“ doplnil.

Možná ještě větší překvapení se událo mezi ženami. Triumf se předpovídal Anně a Magdaleně Dostálovým, jejichž bratrem je trojnásobný olympijský medailista v rychlostní kanoistice Josef Dostál. V jejich týmu také válely sestry Diana a Karin Žolnerčíkovy. Už ve skupině je ale družstvo Cebáková, Kulhánková, Širůčková a Králíková výrazně potrápilo a vzalo jim set. Ve finále došlo na odvetu a tam už senzačně dominoval tým Ivany Cebákové (2:0).

"Před turnajem jsme neměly žádné ambice, protože tři z nás hrály na sněhu poprvé, já celkově podruhé v životě. Z našeho pohledu to bylo především zábavné vytržení z rutiny tréninků v zavřených halách. Hru i atmosféru jsme si skvěle užily a první místo bylo jen třešničkou na dortu a cesta domů do Brna o to veseleji utíkala," přiznala Ivana Cabáková.

Také její tým se kvalifikoval na mistrovství Evropy v Rakousku. "Do přípravy půjdeme naplno, jako v tomto turnaji. Jen bychom potřebovaly dovézt víc sněhu do Brna, ať je na čem trénovat. Věřím, že volejbalový svaz určitě pošle dvě tři tatry anebo zajistí kvalitní soustředění v Krkonoších, ať je příprava kvalitní a zase to cinkne," usmála se.

Anna Dostálová se musela smířit s finálovou porážkou. „Moc jsme si turnaj užily a dařilo se nám. Prohrály jsme až ve finále. Někdy je to hodně rychlé a dva sety do patnácti jsou krátké,“ nastínila Anna Dostálová. „Sice jsme zklamané, ale na druhou stranu jsme vicemistryně České republiky. Navíc vyšlo parádně počasí a ohlasy diváků byly pozitivní,“ dodala Dostálová, která obhajovala vítězství z roku 2018. Tehdy se však hrál snowvolejbal ještě ve dvojicích. Nyní už proti sobě na hřišti bojují trojice, navíc s možností střídání.

Výsledky MČR ve snowvolejbale ve Špindlerově Mlýně - muži - semifinále: Pála, Pihera, Šotola – Trousil, Pihera, Mrkous 1:2 (-6, 10, -9), Spozdil, Waber, Mach – Kufa, Kufa, Bíza, Vála 1:2 (-10, 13, -8); o 3. místo: Pála, Pihera, Šotola – Spozdil, Waber, Mach 1:2 (-12, -13); finále: Trousil, Pihera, Mrkous – Kufa, Kufa, Bíza, Vála 2:0 (9, 17).

Ženy - semifinále: Dostálová, Dostálová, Žolnerčíková, Žolnerčíková – Vaňková, Klimešová, Kolderová, Kolouchová 2:1 (-12, 13, 11), Knoblochová, Lojková, Tučková – Cebáková, Kulhánková, Širůčková, Králíková 1:2 (12, -9, -10); o 3. místo: Vaňková, Klimešová, Kolderová, Kolouchová – Knoblochová, Lojková, Tučková 2:0 (16, 12); finále: Dostálová, Dostálová, Žolnerčíková, Žolnerčíková – Cebáková, Kulhánková, Širůčková, Králíková 0:2 (-15, -11).