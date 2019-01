Nová Paka – Los přidělil žákům na poslední dvě utkání základní skupiny C, lídra tabulky, týmy BK Pardubice a Jiskru Havlíčkův Brod.

Ilustrační foto. | Foto: Míla Pour

Zatím co v sobotním utkání se Pardubičtí ukázali ve výborném světle a domácí mladí sokolové neměli nejmenší šanci na vítězství. Druhý den zápas pravdy s Havlíčkovým Brodem, kde šlo o konečné umístění v tabulce, domácí zvládli a hostující basketbalisty poslali na Vysočinu s prohrou o dvaadvacet bodů.

Sokol Nová Paka – BK Synthesia Pardubice 52:91 (9:27, 28:42, 37:68). Vyšší a fyzicky zdatnější mladí basketbalisté z Pardubic nasadili hned od zahájení nátlakovou a rychlou hru, na kterou domácí žáci nestačili reagovat. Dlouzí a atletičtí pivoti, neměli pod oběma koši větší konkurenci, ale i výborná střelba ze střední vzdálenosti a vynikající obrana, to vše hrálo ve prospěch hostujícího týmu, který si zajišťoval jasnou převahu po celé utkání a tím i průběžné zvyšování rozdílu skóre.



Pour 10, 6/4, 2, Šnajdr 10, 1x3, 4/1, 5, Skalický 9, 7/3, 1, Plecháč 7, 4/1, 1, Švehla 6, 6/4, 2, Halmo 5, 4/1, 0, Kňourek 2, 0/0, 4, Jiránek 2, 2/9, 1, Nádvorník 1, 2/1, 1. Trestné hody: 35/15 (42,9%). Trojky: 1. Fauly: 15. Pět faulů: 1 (Šnajdr).



Sokol Nová Paka – Jiskra Havlíčkův Brod 86:64, (16:25, 45:32, 67:51). Mladí sokolové byli zaskočeni výbornou hrou svých soupeřů, kterým měli odvádět prohru o osm bodů. Ti se ujali vedení, které zvyšovali až do konce prvé desetiminutovky. To narostlo při úvodním klaksonu, ukončujícím prvou desetiminutovku, na hrozivých devět bodů.



Hosté se opírali hlavně o dva hráče, Šulce a Jokla, z nichž druhý byl hlavně nebezpečný svoji výškou a rychlostí. Naštěstí Jokl nasbíral hned na začátku druhé desetiminutovky tři fauly a trenér ho posadil na lavičku. Toho využil domácí tým a do konce tohoto hracího období nejen obrátil skóre, ale ujal se i vedení o třináct bodů, které ve druhém poločase zvýšil na konečných dvaadvacet.



Sokolům velice pomohl Tegel s devatenácti body, který v sobotu nestartoval. Střelecky se prosadili zvláště Pour, když se opět dostal přes dvacet, dále Nádvorník, Šnajdr a Jiránek.



Pour 24, 12/8, 2, Tegel 19, 6/5, 2, Nádvorník 10, 0/0, 3, Šnajdr 9, 5/3, 5, Jiránek 9, 7/3, 5, Skalický 6, 6/2, 3, Švehla 5, 2/1, 3, Kňourek 2, 0/0, 0, Plecháč 2, 0/0, 1. Trestné hody: 38/22 (57,9%):17,8 (47,1). Fauly: 19:29. Pět faulů: 1 (Šnajdr): 2.



K prvému ligovému utkání skupiny B odjíždějí novopačtí žáci na Moravu. V sobotu 19. ledna se utkají s týmem JBC Brno, o den později hrají s BK Prostějov.



Konečná tabulka žáků, základní ligové skupiny C, má tuto podobu.



1. Synthesia Pardubice ⋌14 13 1 1432: 617 27

2. Baskeťáci Josefov⋌ 14 12 2 1269: 700 26

3. BA Sparta Praha ⋌14 11 3 1260: 667 25

4. BK Lions J. Hradec ⋌14 5 9 865:1147 19

5. Sokol Hradec Králové ⋌14 5 9 761:1178 19

6. Sokol Nová Paka ⋌14 4 10 860:1106 18

7. Jiskra Havl. Brod ⋌14 4 10 874:1341 18

8. BC Vysočina⋌ 14 2 12 713:1278 16