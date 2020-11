Nejšťastnější člověk na světě. Aby ne, vždyť se mu splnil dětský sen. Přitom šance, že si ho v draftu NBA vybere nějaký tým byly odhadovány padesát na padesát. Jenže dvacetiletý reprezentant Vít Krejčí byl překvapivě „vytažen“ už jako sedmý ve druhém kole! Washington Wizards s ním měl své plány a vyměnil ho do Oklahoma City Thunder.

Před spaním o draftu

Krejčí je v současné době ve stavu zraněných, když si přetrhl přední křížový vaz a pochroumal oba menisky.

Draft, který se kvůli koronavirové pandemii, odehrával virtuálně ve studiu televizní stanice ESPN, sledoval ve svém současném domově v Zaragoze. Na obrazovce se objevilo číslo 37 a záhy jméno VIT KREJCI.

„Je to neuvěřitelný moment. Snil jsem o tom od té doby, co jsem začal pořádně vnímat basketbal. Jakmile jsem uslyšel své jméno, spadl mi kámen ze srdce. Hrozně se mi ulevilo a byl jsem neskutečně šťastný. Deset let jsem si říkal každý den před spaním, že se těším, až jednou uslyším své jméno v draftu. Navíc jsem to ihned mohl sdílet se svou rodinou. Je to obrovský zážitek. Určitě si tuto chvíli budu pamatovat do konce života,“ svěřil se Krejčí v nahrávce.

Jeho příběh nenechává chladnými ani české basketbalové legendy.

„Je to skvělá zpráva nejen pro Víťu, ale celý český basketbal. Pro mě je to ještě o trochu více osobní, protože už delší dobu jsme ve spojení a pracujeme spolu. I když někdy jen na dálku. Nemůže to být pro něj lepší motivace do další práce. Teď mu zbývá co nejdříve se vykurýrovat, aby se mohl objevit na place,“ poukazuje na zranění basketbalový expert a trenér Luboš Bartoň.

Chtěli si ho pohlídat

Krejčího si vybrali Čarodějové z hlavního města USA. Jak už to ale chodívá, hráči jsou ihned vytrejdováni.

„Moje domněnka je taková, že to měla Oklahoma už dávno vyřešené. Možná zareagovali dřív, ale podle mě ho nechtěli ztratit. Myslím, že další volbou Thunder byla třiapadesátka. Nabízelo se, že kdyby zůstal, tak ho vezmou později. Bez tak ale měly signály, že by jim ho někdo mohl vyfouknout. Chtěli si ho pohlídat, tak ho vzali takhle brzy,“ míní basketbalový expert Luboš Bartoň.

Stačí se podívat na číslo 53. Oklahoma volila hráče jménem Cassius Winston. A kde že to skončil? Ano, ve Washingtonu.To už ale Krejčího zajímat nemusí. On je v OKC.

„Oklahoma je výborná organizace, pracují tam skvěle s mladými hráči. Je to perfektní místo, kde začít a rozvíjet svůj potenciál. Draftovali pár dalších Evropanů. Zdá se, že v nás věří,“ podotýká Krejčí, který dodává: Draftem se až tolik nemění. Teď se musím hlavně soustředit na zraněné koleno. Potřebuji ho dostat do co nejlepšího stavu, abych se mohl co nejdřív vrátit.“

Draft se konal ve dvě hodiny v noci českého času. Jeden z basketbalových nadšenců, aby si přivstal.

„Jediný draft, který jsem sledoval naživo, byl ten můj osobní v roce 2002. Do NBA mi to nevyšlo, tak jsem na něj zanevřel,“ říká Bartoň.