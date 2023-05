Už ve čtvrtek pomyslně odstartoval jubilejní 60. ročník legendárního motocyklového závodu 300 zatáček Gustava Havla. Domácí jezdci Marek Červený a Marek Zima na nádvoří hořického pivovaru narazili první sud speciálního piva, jež bylo uvařeno právě k významnému milníku Zatáček. Automoto klub v AČR Hořice si navíc pro návštěvníky připravil jedno překvapení. Akce se zúčastnil i Filip Salač, nejlepší český jezdec současnosti.

V neděli si dojel při Velké ceně Francie v kubatuře Moto2 pro letošní první pódiové umístění, když skončil druhý, v úterý podruhé přebral hlavní cenu v anketě Zlatá řídítka, ve čtvrtek už se ochotně fotil s motocyklovými fanoušky v Hořicích, kam zavítal na akci místního pivovaru a hořického automotoklubu. Filip Salač je na roztrhání, přesto na legendární závody, na kterých stáli na stupních vítězů jeho táta i bratr, nezapomíná.

„Děkuji za pozvání, moc si toho vážím. Hořice jsou pro mě srdeční záležitost, protože tu závodil taťka i brácha. Někdy hodně do budoucna se tu svezu třeba i já, určitě bych to chtěl,“ zasnil se průběžně čtvrtý muž seriálu mistrovství světa ve třídě Moto2. „Já bych ho tady viděl rád, ale teď to není vůbec možné. Možná někdy v budoucnu, protože ten okruh je tak pěkný. Když si ho projíždíme autem, tak nás svrbí ruce a Filipovi se to samozřejmě taky libí,“ přidal jeho otec Michal.

O slavnostní naražení prvního sudu speciální várky piva 300 KURVEN od pivovaru JungBerg se zase postarali domácí závodníci Marek Červený a Marek Zima, kteří během závodního víkendu budou usilovat o nejvyšší příčky. „Je skvělé, že jsme se tady takhle sešli. Přál bych si, aby mi to v Hořicích jelo alespoň z poloviny tak, jak to letos funguje Filipovi, protože je to úžasný a neuvěřitelný,“ nechal se slyšet trojnásobný vítěz seriálu IRRC v kategorii supersportů Červený. Kromě zajímavého programu spojeného se závody si návštěvníci mohli užít i prohlídku pivovaru a koncert kapely Mr. Stanyol.

Během pátku jsou na programu další doprovodné akce. Od 16 hodin je v hořickém zámku připraveno přivítání závodníku. Od 18 hodin se na nádvoří pivovaru bude promítat film Kamila Holána Plná 6.

To nejdůležitější však přijde až o víkendu. Motory závodních speciálů budou na trati burácet od soboty, kdy jsou na programu tréninky. V neděli vše vyvrcholí závody.

Program 60. ročníku 300 ZGH

Sobota 20. května



09:00 – 09:25 I. trénink SP 125

09:45 – 10:10 I. trénink GP 125/MOTO 3, OPEN 250, SSP 300

10:30 – 10:55 I. trénink SSP 600

11:15 – 11:40 I. trénink Supertwin

12:00 – 12:25 I. trénink Supermono, SSP 400

12:45 – 13:10 I. trénink Superbike

13:10 – 13:45 Přestávka

13:45 – 14:10 II. trénink SP 125

14:30 – 14:55 II. trénink GP 125/MOTO 3, OPEN 250, SSP 300

15:15 – 15:40 II. trénink SSP 600

16:00 – 16:25 II. trénink Supertwin

16:45 – 17:10 II. trénink Supermono, SSP 400

17:30 – 17:55 II. trénink Superbike



Neděle 21. května



Start

09:45 SP 125

11:00 GP 125/MOTO 3, OPEN 250, SSP 300

12:20 SSP 600

13:35 Supertwin

14:50 Supermono, SSP 400

16:10 Superbike