Úvodní dva zápasy čtvrtfinále sehrají svěřenci trenéra Petra Mašáta na palubovce Kopřivnice už o tomto víkendu. První duel se hraje v sobotu od 18 hodin, druhý v neděli ve stejný čas. Do Jičína se série přestěhuje o týden později.

Východočeši se po většinu sezony sice pohybovali kolem elitní čtyřky extraligové tabulky, závěr základní části jim však výsledkově nevyšel. I přesto panuje s šestým místem a postupem do play off spokojenost.

„Na to, jaké tu máme podmínky, je podle mého názoru šesté místo po základní části úspěchem,“ hodnotí trenér Jičína Mašát.

Cíl jste tedy postupem do play off splnili?

Ten prvotní cíl je vždy postup do play off, to jsme šestým místem splnili a panuje s tím velká spokojenost. Když se podíváme například na Zubří, kde mají skvělé zázemí, dlouhou tradici, reprezentanty a zahraniční hráče v kádru a do vyřazovacích bojů se nedostali a ztratili na nás nějakých pět bodů, tak z tohoto pohledu rozhodně dobrá sezona. Navíc jsme proti loňsku, i přestože nám v létě skončili dva zkušení hráči a další hráči chyběli, získali o pět bodů víc než loni.

Navíc se vám dařilo i venku.

Přesně tak, loni jsme tam získali pouze jednu výhru, letos hned čtyři. V tom vidím progres. Navíc mladí hráči, kteří v minulosti nedostávali tolik prostoru, výkonnostně vyrostli. Dalším plusem je, že nemusíme jít ve čtvrtfinále na první dva celky tabulky (Plzeň, Karvinou).

Jdete do série s Kopřivnicí, které se letos však dařilo.

To rozhodně ano, navíc mají výhodu domácího prostředí, ale i přesto tam vidím tu sérii otevřenou.

Nemrzí vás však, že sezona byla dlouhou dobu rozjetá na nejlepší čtyřku?

Určitě mě to trošku mrzí, protože se to dalo zvládnout. A rozhodl o tom právě domácí duel s Kopřivnicí, který jsme absolutně nezvládli. Kdyby se nám to povedlo, tak jsme mohli být na jejich místě a začínali bychom doma. Jenže na kdyby se nehraje. Pak mě ještě mrzí ztráta tří bodu ve dvou utkáních s Brnem, které je předposlední. To jsou dva momenty, které jsme mohli zvládnout, ale bohužel nám nevyšly.

Na druhou stranu jste porazili silné týmy z čela tabulky.

Přesně tak. Domácí zápasy proti silným týmům se nám dařily. Předváděli jsme v nich pěknou házenou, proto jsem se základní částí spokojen.

Vypadalo to, že vaše sezona je tak trochu jako na houpačce.

To bych neřekl. Myslím, že první tři čtvrtiny sezony jsme měli konstantní výkonnost. Poté to bohužel bylo trochu úměrné zraněními našich hráčů, kdy jsme častokrát nebyli kompletní a hráli jsme dost v okleštěné sestavě.

Jak to vypadá s hráči před play off?

Bohužel mimo hru jsou kapitán Martin Bareš, Tomáš Kolc a Jirka Drbohlav.

Co od čtvrtfinálové série čekáte?

Myslím, že šance jsou naprosto vyrovnané. Věřím, že přes Kopřivnici můžeme přejít, i když jsme s ní naposledy jasně prohráli.