/FOTOGALERIE/ Žádné zmrtvýchvstání nepřišlo. Hradečtí basketbalisté nevystoupili ze stínu letošní pokažené sezony. Po páteční prohře v prvním barážovém mači na palubovce Písku nezvládli ani domácí odvetu a s Kooperativa NBL se po pětiletém působení loučí.

2. zápas baráže o Kooperativa NBL: Hradec Králové (v bílém) - Písek | Foto: Královští sokoli

Východočeši nejprve prohráli 85:100 na půdě prvoligového šampiona a včera doma dokonce 62:90. V napěchované třebešské hale se žádné drama nekonalo. Jihočeši si barážovou odvetu podmanili ještě více než domácí mač a právem se po skončení mohli radovat spolu s početným táborem fanoušků z historického postupu mezi tuzemskou elitu.

2. zápas baráže o Kooperativa NBL: Hradec Králové (v bílém) - PísekZdroj: Královští sokoli„Hodnotí se mi to velmi těžce, je to velký neúspěch. Celé to ukázalo, jaký je charakter mužstva a hráčů. Chyběly nám ve hře zásadní elementární věci. Nejvíc mě mrzí, že nikdo nenašel sebeúctu, aby více zabojoval. Určitě obdivuji mého předchůdce, který tady s některými hráči tak dlouho vydržel. Gratulujeme soupeři a moc se omlouváme našim fanouškům,“ uvedl po utkání Richard Kucsa, kouč hradeckého celku.

„Měli jsme do zápasu jasný cíl a to vyhrát o 16 bodů, jenže to se nestalo. Už od začátku se to s námi táhlo, i když to bylo chvílemi vyrovnané. Písek si pak udělal náskok zhruba deseti bodů a ten navyšoval. Nám se navíc zranil David Škranc, který byl do té chvíle nejlepším hráčem. Gratuluji Písku k postupu do KNBL, snad se mu tam bude dařit. A tady v Hradci nezbývá nic jiného, než se z první ligy dostat opět nahoru,“ doplnil křídelník Sokolů Filip Kábrt.

Baráž o Kooperativa NBL – 2. zápas

Královští sokoli Hradec Králové – Sokol Sršni Písek 62:90 (17:19, 30:46, 47:67), celkové skóre 147:190. Body: Goga 14, Kábrt 10, O. Peterka 9, Cavallero 8, Solevič 8, Šturanovič 8, Dvořák 3, Prskalo 2 – Šurý 21, Fait 15, Šlechta 12, Michal Svoboda 12, Sýkora 11 (12 doskoků), Mikolášek 9, Borovka 6, Martin Svoboda 4. Rozhodčí: Matějek, Kučírek, Nejezchleb. Trojky: 6:14. Trestné hody: 29/16 – 23/14. Doskoky: 45:51. Fauly: 24:27. Pět osobních chyb: 1:2 (Prskalo – Sýkora, Martin Svoboda). Diváci: 653.