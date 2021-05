Matador z Lužan, který je pětinásobným mistrem Evropy a řadí se mezi legendy svého sportu, se tak po letech vrací zpět. V buginách totiž začínal už na začátku své kariéry. Nejprve závodil ve slabších Buggy 1600, ve kterých získal evropské tituly v letech 2000 a 2001. Následoval přestup do nejsilnější kubatury.

„V té jsem v sezoně 2004 obsadil tři celková čtvrtá místa – v Evropě, v republice i v zóně a vyhrál jsem závody v Dmitrově a v Přerově. Další dvě sezony jsem už nejel kompletní mistrovské seriály, protože jsem startoval mezi velkými buginami s osvědčeným, ale lehkým autem ze šestnáctistovek proti robustním čtyřlitrům a moje auto bylo při kontaktech zranitelné. Poslední závod v divizi 3 jsem odjel v sezoně 2006 v Maggioře,“ zavzpomínal Fejfar. Následoval přesun do kategorie Touring Autocross. V té získal východočeský pilot hned tři evropské primáty. Navíc je i v absolutním počtu vítězství v historických tabulkách na druhém místě, před ním je pouze Němec Stubbe. A proč se rozhodl pro přestup?

„Hledal jsem v závodění novou motivaci. I přes zdravotní problémy v loňském roce jsme se s týmem shodli, že se pokusíme o návrat do královské disciplíny. Doba nepřeje hromadným sportovním akcím, ale nám to v návratu paradoxně trochu pomáhá, neboť jsme se pustili do kompletace nové buginy,“ osvětluje Fejfar. Nová sezona by měla začít na konci června v Bausce, už teď je na co se těšit. Fejfar však nevzdává ani účast na slavném Dakaru, který by chtěl absolvovat. „Na dílně připravujeme dakarský speciál, vyvíjíme ho a sháníme potřebné peníze. Start na Dakaru je tedy stále otevřený. Snad se i tento záměr podaří dotáhnout do zdárného konce,“ uzavřel Fejfar.

