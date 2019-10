Vrchol dostihového víkendu i celé sezony. Jeden z nejtěžších překážkových dostihů evropského kontinentu je opět tady. Na startu 129. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou letos bude jednadvacet koní.

Mezi největšími favority nechybí vítěz loňského ročníku Tzigane Du Berlais. Za obhajobou půjde znovu s žokejem Janem Faltejskem, jenž ve Velké pardubické vyhrál pětkrát a patří mu druhé místo historických tabulek. „Už loni jsem řekl, že sedím na nejlepším koni. A to platí i letos,“ prohlásil Faltejsek.

Mezi žokeji vévodí tabulkám Josef Váňa. A právě toto slavné jméno bude poprvé po devatenácti letech na startovní listině chybět. Přesto Váňa, jehož syn ukončil před rokem kariéru, vysílá do slavného dostihu jako trenér kvarteto koní. Na startu bude mít Theophila, Mazhilise, Ange Guardiana a Zarifa.

„Nejvyšší šance vidím u Mazhilise a Theophila, Zarif je spolehlivý. Uvidíme, jak to zvládne Ange Guardian, Velká pardubická je na něj dlouhá distance,“ řekl Váňa, s deseti triumfy nejúspěšnější trenér.

Počítat se ovšem musí i s Talentem, vítězem poslední kvalifikace, v jehož sedle bude Leighton Aspell. Ten vyhrál dvakrát liverpoolskou Velkou národní.

Nejsledovanější nedělní dostih začne na pardubickém závodišti v 16.40 hodin.

Startovní listina



129. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou (6900 m, dotace pět milionů korun): 1. Theophilos (ž. Josef Bartoš), 2. Tzigane du Berlais (ž. Jan Faltejsek), 3. Ribelino (ž. Andrew Glassonbury), 4. Dulcar de Sivola (Josef Borč), 5. Player (ž. Marcel Novák), 6. Stretton (ž. Thomas Garner), 7. Mazhilis (ž. Jan Kratochvíl), 8. Ange Guardian (ž. Jiří Kousek), 9. Sztorm (ž. Marek Stromský), 10. Zarif (ž. Thomas Boyer), 11. Vandual (ž. Lukáš Matuský), 12. Templář (Jan Odložil), 13. Rathlin Rose (ž. James Best), 14. Beau Rochelais (ž. Alexandre Orain), 15. Delight My Fire (ž. Sertaš Ferhanov), 16. Tiep de L'Est (ž. Martin Cagáň), 17. Bridgeur (ž. Jaroslav Myška), 18. Talent (ž. Leighton Aspell), 19. Chicname de Cotte (ž. Jordan Duchene), 20. Krocoleon (Lukáš Sloup), 21. Mahony (ž. Niklas Lovén).