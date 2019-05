V průběhu slavnostního zahájení přivítal předseda oddílu Milan Letošník nejenom všechny závodníky a činovníky soutěže, ale i vzácného hosta v podobě místopředsedy Evropské unie juda Michala Vachuna, dále předsedu ČSJu Jiřího Dolejše a čestného předsedu ČSJu Josefa Letošníka. Místopředseda EUJ ocenil dlouholeté zásluhy Josefa Letošníka stříbrnou plaketou Evropské unie juda jako projevem úcty a uznání za jeho přínos sportu a stručně přítomným přiblížil jeho celoživotní působení v judistickém dění od jeho trenérské praxe, činnosti předsedy oddílu až do funkce předsedy Českého svazu juda.

Z domácích judistů se nejvíce dařilo Tadeáši Čeřovskému v kategorii do 66 kg a Petru Matějkovi v kategorii do 90 kg, kteří v průběhu bojů nepoznali hořkost porážky a zaslouženě ve svých kategoriích zvítězili. Petr Matějka získal i Pohár Radka Kyziváta, bývalého vynikajícího jičínského judisty.

Krůček od zlata byl i Jakub Krejčík, který v se však ve finálovém utkání v kategorii nad 100 kg dopustil chyby, svému slovenskému soupeři podlehl a získal stříbro. (ml)

Vítězové VC města Jičína 2019:

- do 60 kg Dawid Hypta (Gwardia Wroclav)

- do 66 kg Tadeáš Čeřovský (SKP Judo Jičín)

- do 73 kg Eduard Zděnovec (USK Praha)

- do 81 kg Václav Sedmidubský (USK Praha)

- do 90 kg Petr Matějka (SKP Judo Jičín)

- nad 90 kg Fero Drgoň (Slavia Trnava)