Vedlejšák v armádě? Spíš si najdu novou práci, říká Šonka o konci Air Race

/ROZHOVOR/ Byl sdílný, nevadila mu jediná otázka, na vše odpověděl. Klobouk dolů v jeho situaci by se mnozí zachovali jinak. Pilot Martin Šonka navíc rozdal desítky autogramů a ještě utěšoval smutné fanoušky. Přitom to on, mistr světa létání mezi pylony, přijde o slibnou kariéru. „Pořád mi to nedochází, ale budu se s tím muset srovnat,“ řekl šampion série Air Race v rozhovoru pro Deník.

Co vám problesklo hlavou, když jste se dozvěděl o konci Red Bull Air Race?

Řekl jsem si: „Ne, to není možné. Tak krásný sport by neměl skončit.“ Loni vám po zisku titulu přišly stovky gratulací. Za poslední dny jste ale dostal také spoustu vzkazů. Kdy jich bylo více?

Nevím, jestli mám být rád, ale rozhodně jich bylo víc po titulu. (úsměv) Maily, zprávy, telefonáty. Lidé to sledovali, těšilo mě to. Podpora neutichla. Během uplynulého víkendu se do Pardubic i na vaší show sjely tisíce fanoušků.

Je to krásné a výjimečné. Víte, šance představit Air Race na domácí půdě mě vždy hnala kupředu. Letecká série Air Race letos skončí. Kvůli nízkému zájmu veřejnosti Přečíst článek › Dočkal jste se, ale zároveň víte, že vás čeká už jen pár letů… Docela paradox, ne?

I kvůli té zprávě o konci jsem ke startu na Aviatické pouti přistoupil speciálně. Já si vždy užíval každou vteřinu ve vzduchu, na trati… Teď ještě dvojnásob. Z pilotního hlediska mě to strašně bavilo. Spolu s Petrem Kopfsteinem jste ukázali jakousi demo verzi Air Race. Čím se lišila od závodu?

Měli jsme akrobratická letadla, která jsou jiná, sotva se dostala na běžnou startovní rychlost. Naše stroje už jsou na cestě do Kazaně, kde se koná další závod. Z toho pohledu nešlo srovnávat. V Rusku vám mají pořadatelé Air Race sdělit, co a jak. Tušíte, jestli po Kazani bude sezona pokračovat?

Řekli, že ano. Tak to zveřejnili. Ovšem ten, kdo celou sérii platí, ji taky ještě může dál seškrtat. Měl jste nějaké signály, že šampionát má problémy?

Ne. Sám se těším na nějaké detailnější informace, proč to nemůže pokračovat. Vždyť fanoušků přibývalo. Co ten konec znamená pro vás osobně?

Přijdu o hnací motor. Celý rok se točil kolem sezony - denně řešíte tréninky, chystáte se. To mi bude chybět. Řekl bych, že se mnou bude doma k nevydržení. Poprvé a naposledy doma. Šonka předvede v Pardubicích Air Race Přečíst článek › Jak to vnímá vaše rodina?

Stejně jako já, žijí tím. Teď je vezmu na zbývající závody, aby si je užili. Tušíte, čím byste se mohl živit po skončení Air Race?

Závoděním už asi ne, ale musím živit rodinu… Snad to bude něco kolem létání. I teď mám největší radost, když sedím v letadle. Když netrénuji, jsem doma v Táboře. Létám tam v aeroklubu, beru třeba kluzáky do vzduchu. Takže se sportem může být definitivně konec?

To ne, budu si muset najít nový, doplňkový. Kdysi jsem dělal jetsurf. Uvidíme. Návrat do armády, nějaký „vedlejšák“ s gripenem, nepřipadá v úvahu?

Neozvali se. Ale nepočítám s tím, jsem už starý a neperspektivní. (úsměv) Potřebují mladé kluky. Akrobatický pilot Martin Šonka: Oslava titulu? Lákalo mě udělat ptákovinu Přečíst článek ›

Autor: Martin Jůzek