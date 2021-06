Vyhrál jste republikový seriál lyžařských dálkových běhů „Stopa pro život“ a to v něm startovalo 3 700 účastníků, vyhrál jste Jizerskou pětadvacítku, zvítězil v Šumavském maratonu, v hlídce také ovládl Krkonošskou 70, startoval jste i v polských Jakuszycích a bylo z toho stříbro. Tedy sezona jako hrom – popište ji.

V loňské sezoně se mi podařilo téměř dokonale vyladit formu a udržet si ji až do posledních závodů, ty bohužel kvůli pandemii přišly o několik týdnů dříve než normálně. Hodně mi pomohlo i to, že jsem zhubl několik kilogramů.

Jak vám zkomplikoval přípravu koronavirus? Tuším, že pro individuální sportovce to bylo malinko jednodušší než pro ty z kolektivních sportů.

V letní ani zimní přípravě mě to nijak neomezovalo, trénovat jsem mohl jako v jiných letech.

Ubylo v právě skončené sezoně příležitostí pořádně si zazávodit nebo to bylo dostatečné?

Závody jsme měli pouze v letní sezoně na kolečkových lyžích, v zimě jsem nejel ani jeden regulérní závod – žádné nebyly. Konaly se pouze virtuální běhy, které ale víceméně pouze nahrazovaly rychlé tréninky.

Letošní zima byla u nás v Podkrkonoší docela nadstandardně sněhová. Lze ji srovnat s možnostmi tréninku na vaší rodné Šumavě?

U nás v Českém lese a na Šumavě jsou zimy nestálejší. Některé roky bylo sněhu hodně, jiné byly téměř bez sněhu. Já se ale před přestěhováním do Dřevěnice u Jičína asi 10 let zaměřoval hlavně na běh (dráha, silnice, krosy), tak jsem to tolik neřešil – když nebyl sníh, jen jsem se prostě snažil co nejvíce běhat.

Trénujete sám nebo svoji přípravu konzultujete s některým renomovaným trenérem ? Potkávám vás často i na kolečkových lyžích, na kole i v maratonkách. Jsou tohle právě ty doplňkové sporty, které lyžaři-běžci svědčí?

Trénuji sám a přípravu s nikým nekonzultuji. Snažím se jen získávat informace z dostupných zdrojů a tím svůj trénink vylepšovat. V posledních letech se ze zdravotních důvodů připravuji převážně na kolečkových lyžích a na kole, běhat kvůli problémům s achilovkami bohužel moc dobře nemůžu.

A co plány do budoucna, dá se taková sezona zopakovat nebo ještě vylepšit?

Rád bych úspěchy z minulé sezony ještě někdy zopakoval, ale těžko předvídat, jestli se mi to povede. Vloni se vše sešlo téměř dokonale a to se mi už nemusí podařit.

Václav Nidrle