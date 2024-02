Takřka čtvrt století trvalo než se šipky vrátily do sálu Sokolovny ve Velkém Poříčí. Tenkrát 4. prosince 1999 navštívilo regionální turnaj 113 hráčů (94 mužů a 19 žen), teď v sobotu 17. února 2024 se do turnaje totožného významu zapojilo 112 soutěžících (79 mužů a 33 žen). Připočteme-li k letošním číslům ještě startující v pátečním předprogramu, kdy se hrály Mastery mládeže, zahřívací Open dospělých a týmová Zimní liga, dostaneme se v součtu na účast čítající na 160 osob.

Master mužů, zleva M. Šildberger (2.), A. Davídek (1.), P.Drtil (3.) | Foto: Arleta Adámková

Velkosvatoňovický Puškvorec mistrem Zimní ligy

První soutěží, která celou dvoudenní soutěžní nálož odpálila, byla Zimní liga. Tradiční týmová soutěž, která letos napsala svůj pětadvacátý ročník, měla v pátek naordinovanou finálovou fázi, do které se z fáze základní probila šestice nejlepších. Puškvorec Velké Svatoňovice - to je jméno mužstva, které bude navždy zvěčněno na putovní trofeji soutěže za letopočtem 2024. Ve finálové fázi velkosvatoňovičtí neprohráli jediné střetnutí a zapotili se pouze v jednom případě, to když ve finále doslova udolali 13:12 posledního vítěze obdobné soutěže Letní ligy Černého Supa Hajnice. Hajnické musí výsledek hodně mrzet, protože v jinak nesmírně vyrovnaném duelu se těsně před jeho koncem dostali do velmi slibného vedení 11:9 a 12:10. Tři poslední body ale získali hráči Puškvorce a jsou proto pětadvacátými šampióny Zimní ligy. Bronz si odvezli do Trutnova obhájci titulu Mládežníci.

Dvojnásobným mládežnickým vítězem Kryštof Richter

Půl hodiny po startu Zimní ligy své turnaje zahájila mládež. Ta odehrála nejprve turnaj hlavní - Master ve dvou kategoriích juniorů a žáků - a později stihla ještě vložený Open - pro všechny kategorie již společný. Zlaté medaile si na krk pověsili junior Daniel Krzák a žák Kryštof Richter, který k vítězství v Masteru přidal ještě triumf v Openu. Jako jediný z potěru tak z Velkého Poříčí odjel se dvěma medailemi.

Formanová vyhrála vše co hrála, Kousalová byla stříbrná stejně jako před pětadvaceti lety

Nejúspěšnějším dospělým účastníkem byla úřadující mistryně Severovýchodních Čech Monika Formanová. V pátek vyhrála zahřívák, ve kterém startovaly ženy společně s muži, v sobotu pak opanovala jak singlový tak párový Master žen (v něm společně s dcerou Denisou). Pozornost si zaslouží také stříbrná žena Masteru Saša Kousalová. Ta byla totiž jedinou z dam, která ve Velkém Poříčí startovala i v úvodu zmiňovaném roce 1999 (toho času jako Nyškovská). Ještě zajímavější pak je, že tenkrát uhrála stejné umístění jako o téměř pětadvacet let později. V turnaji dvojic se podruhé v řadě na stupně vítězů podívaly Rozálie Térová s Terezou Němcovou (bronz) a také Kateřina Šildbergerová (stříbro), která pro tentokrát vyměnila spoluhráčku za Renátu Rakovou.

Mezi muži se obhajobou prvenství ze singlového lednového Masteru v Hradci Králové blýskl Antonín Davídek. Na rozdíl od ledna ale tentokrát zaváhal ve dvojicích, kde skončil až devátý a triumf si proto mohli odnést jiní konkrétně Dominik Štefl s Martinem Chvojkou. Na všech ostatních pozicích se objevili jiné tváře než tomu bylo před měsícem v Hradci Králové. Těmi zcela neznámými pak byli Marek Kišš a Lukáš Pilař, kteří si pro bronz v Masteru dvojic přijeli až z Pardubicka. Stejnou vzdálenost pak museli pro stříbro absolvovat i Miloslav Lichtenberg a Miloš Vašulín, z nichž je v kraji Královéhradeckém "profláknutý" pouze Vašulín.

Novými lídry svých kategorií jsou Petr Pozděna a Ladislav Miščuk

Singlové Mastery se významně započítávaly do krajských žebříků Mistrovství SVČ. V kategoriích něžného pohlaví se po započítání dvojnásobné porce bodů na medailových pozicích odměnila třetí příčka v béčku a také déčku, kam z páté vystoupala Elen Jirků, respektive z deváté Eva Košťálová. V céčku má nové majitelky druhé a třetí místo jmenovitě Alenu Mannovou, potažmo Arletu Adámkovou. Beze změn je absolutní pořadí, kterému nadále vévodí Monika Formanová, jež po povedeném víkendu svůj náskok na dceru Denisu navýšila o 400 bodů, třetí zůstává Rozálie Térová.

Také u pánů nastala škatulata a to i v absolutním žebříčku, kde se za vedoucí duo David Šilar, Matěj Tišler zařadil Martin Chvojka. V béčku si pak pozice za prvním Tišlerem prohodili Jiří Janku s Davidem Regnerem, v déčku ze žlutého vysvlékl Ladislav Miščuk Radomíra Kuneše. Nového lídra má také céčko - je jím Petr Pozděna, jenž předskočil Daniela Hendrycha. Ve stejné kategorii se na třetí pozici vyhoupl Petr Ševčík na úkor Tomáše Horkého.

VÝTAH Z VÝSLEDKOVÝCH LISTIN

HLAVNÍ TURNAJE

Finále Zimní ligy družstev

1. Puškvorec Velké Svatoňovice

2. Černý Sup Hajnice

3. Mládežníci Trutnov

Master UŠO junioři & juniorky (5 hráčů/ek)

1. Krzák Daniel (Hradec Králové)

2. Krzák Radek (Hradec Králové)

3. Hofman Petr (DoubleTrouble Hradec Králové)

Master UŠO žáci & žákyně (4 hráčů/ek)

1. Richter Kryštof (Červený Kostelec)

2. Kujal Jan (Hradec Králové)

3. Mikunda Petr (Trutnov)

Master UŠO ženy (35 hráček)

1. Formanová Monika (ŠK Medvědi Velký Třebešov)

2. Kousalová Saša (Broumov)

3. Kocianová Pavlína (Orli Trutnov)

Master UŠO muži (67 hráčů)

1. Davídek Antonín (40+ Trutnov)

2. Šildberger Michal (Zippo Štít)

3. Drtil Pavel (Čerti na Ještědu)

Master UŠO dvojice ženy (17 párů)

1. Formanová Monika - Rychetská Formanová Denisa (ŠK Medvědi Velký Třebešov)

2. Raková Renáta - Šildbergerová Kateřina (TJ Sparta Úpice - ŠK Bubo Hradec Králové)

3. Térová Rozálie - Němcová Tereza (Lumírkovci Úpice - Skarabeus Slatiňany)

Master UŠO dvojice muži (28 párů)

1. Štefl Dominik - Chvojka Martin (Černý Sup Starý Rokytník - Darts Brothers Červený Kostelec)

2. Lichtenberg Miloslav - Vašulín Miloš (Savci Hlinsko - 40+ Trutnov)

3. Kišš Marek - Pilař Lukáš (Avengers Dašice)

DOPLŇKOVÉ TURNAJE

Open UŠO mládeže (5 hráčů/ek)

1. Richter Kryštof (Červený Kostelec)

2. Kropáčková Natálie (ŠK Medvědi Velký Třebešov)

3. Klimeš Antonín (Velké Poříčí)

Zahřívací Open Masteru UŠO v 501 DO (10 hráčů/ek)

1. Formanová Monika (ŠK Medvědi Velký Třebešov)

2. Pirkl Filip (Dřevěnka Broumov)

3. Pirkl Marian (Dřevěnka Broumov)

Open UŠO v 501 MO (12 hráčů/ek)

1. Görner Vít (TJ Baník Žacléř)

2. Sucharda Petr (40+ Trutnov)

3. Škývara Vladimír (SKKS Cukrárna Náchod)

Open UŠO v 501 MO (23 hráčů/ek)

1. Ševčík Petr (Rafani Dvůr Králové)

2. Bubeníček Pavel (Heřmanice)

3. Krtička Jakub (Broumov)

nejlepší žena: 7. Valterová Marie (Velký Třebešov)

Open UŠO v 301 MO (22 hráčů/ek)

1. Kůžel Jan (Omnirecord Hradec Králové)

2. Mannová Alena (Klikaři z Podskalky Úpice)

3. Miklošin Marek (Královští lvi Hradec Králové)

(VOn)