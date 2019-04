To se hraje v těchto dnech ve Velké Bystřici a Východočešky by tam chtěly minimálně zopakovat loňské šesté místo. Mezi klíčové hráčky patří Adéla Vágenknechtová. Té jsme se zeptaly na pár otázek před odjezdem na republikové finále.

Jak jste se k házené dostala a kolik let ji hrajete?

Přivedla mě k ní kamarádka a letos ji budu hrát už pátým rokem.

Za jaký tým hrajete?

Většina z našeho týmu hraje národní házenou za Lázně Bělohrad.

Jaký velkým úspěchem pro vás je, že jste se znovu dostaly na republikové finále do Velké Bystřice?

Úspěch to samozřejmě je veliký. Se spoluhráčkami jsme se těšily už na krajské kolo a když jsme vyhrály i kvalifikaci, měly jsme z toho strašnou radost. Po loňském zážitku jsme se všechny na republiku chtěly dostat znovu a jsme rády, že se nám to povedlo.

S jakými ambicemi na turnaj jedete?

Přestože většina z nás hraje národní házenou, je to pro nás jistě velká šance něco dokázat a snad i dobře reprezentovat naši školu. I letos si to jedeme hlavně užít a snad i uhrát dobrý výsledek. Samozřejmě chceme ze sebe dostat co nejlepší výkony, a i když hrajeme trochu odlišný sport, chceme být ostatním týmům rovnocennými soupeři.

Máte nějaký házenkářský vzor?

Nejspíš to bude Iveta Luzumová, která v roce 2017 vyhrála titul nejlepší házenkářky České republiky.

Jaký je váš oblíbený tým?

Rozhodně je to extraligový tým mužů HBC Jičín. Společně se vždy rády jedeme podívat na jeho zápasy a fandit.