Hradec Králové - Ačkoli by se zdálo, že florbal jakožto halový sport si přes léto užívá pohodové prázdniny a vychutnává si zasloužený odpočinek, není tomu tak.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Lukáš Kaboň

Své o tom vědí zejména sekretáři a předsedové jednotlivých oddílů v kraji, kteří v těchto horkých letních dnech dolaďují detailní harmonogram termínové listiny všech soutěží ve spolupracujících krajích - Královéhradeckém a Pardubickém.

Koncem června proběhl losovací aktiv, kde svoji konečnou podobu získaly všechny jednotlivé soutěže všech kategorií v obou krajích. A že losování a následné domlouvání termínů nebylo jednoduché, je zřejmé už z pouhého počtu všech přihlášených družstev do soutěží.

V Královéhradeckém kraji se přihlásilo do nové sezony 2016/2017 celkem 121 družstev, v Pardubickém kraji pak 104 družstev. Neustálý a dlouhodobě trvající narůst zájemců a zájemkyň o mistrovské soutěže v tomto dynamicky se rozvíjejícím sportu je patrný.

Proto i sestavit jízdní řád všech soutěží nadcházející sezony během července nebylo nic jednoduchého. Díky funkcionářům jednotlivých oddílů i vedení obou krajských florbalových unií se vše nakonec zdárně vyřešilo a po dořešení objednávek termínů v halách obou krajů je itinerář jednotlivých zápasů a turnajů hotov - ať již pro soutěže celostátní, které se naše nejlepší celky v kraji opět zúčastní, tak pro souboje družstev i těch nejmenších florbalistů a florbalistek v přípravkách jednotlivých oddílů.

Na co nejzajímavějšího z florbalu se mohou fanoušci v Hradci Králové a okolí již od září těšit? Mezi ženami to budou jistě další prvoligové souboje elitního týmu žen oddílu IBK Hradec Králové, kterému unikl postup do extraligy v minulé sezoně až v posledním kole play-off s ženami Panthers Praha. V nové sezoně tak dojde i na krajské derby s TJ Sokol Jaroměř a FBC Dobruška. V juniorech to budou bitvy FbC Hradec Kra?love? v G2 extralize této kategorie, kde dojde i na derby s juniory Sokola Pardubice. Do Pardubic pak bude jistě stát za to se vypravit na superligové boje elitního A týmu místního Sokola. (kum)

Zajímavosti nové sezony 2016/17

1. Nejvíce družstev má přihlášen ve všech kategoriích FbC Hradec Králové - celkem 14. Protože oddíl IBK z Hradce Králové má přihlášeno 7 družstev a DDM Nová Generace 6 týmů, je zřejmé, že v krajském městě je o florbal skutečně enormní zájem.



2. Druhým a třetím největším oddílem v Královéhradeckém kraji je FBK Jičín a TJ Sokol Jaroměř – celkem s 11, respektive 10 přihlášenými družstvy.



3. Úplným nováčkem je oddíl FBC Hvězdy Česká Skalice s 1 novým družstvem.

Florbalový nárůst na východě Čech:

Sezona 2013/2014: 94 družstev Královéhradecký kraj, 69 družstev Pardubický kraj.



Sezona 2014/2015: 102 družstev Královéhradecký kraj, 73 družstev Pardubický kraj.



Sezona 2015/2016: 113 družstev Královéhradecký kraj, 84 družstev Pardubický kraj.



Sezona 2016/2017: 121 družstev Královéhradecký kraj, 104 družstev Pardubický kraj.